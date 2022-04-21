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США с начала войны выделили Украине больше средств, чем весь ЕС

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Помощь США с 24 февраля составила &euro;7,6 млрд
Помощь США с 24 февраля составила €7,6 млрд
Фото: depositphotos.com

Кильский институт мировой экономики опубликовал 19 апреля исследование о том, какие страны больше всего помогают Украине с начала полномасштабной войны с Россией. Эксперты подсчитали, что в абсолютных числах больше всего помощи передали США. В то же время Эстония лидирует в предоставлении помощи в эквиваленте ВВП страны.

Согласно базе данных, США выделили Украине 7,6 млрд с начала войны (данные на 27 марта 2022 года). Это больше, чем выделили все страны ЕС вместе (2,9 млрд, плюс 1,4 млрд от институтов ЕС и еще 2 млрд от Европейского инвестиционного банка).

Великобритания, Канада и Япония обязались предоставить помощь на общую сумму 1 млрд.

Инфографика: ifw-kiel.de
Инфографика: ifw-kiel.de

Что касается помощи в эквиваленте ВВП страны, то здесь лидирует Эстония – 0,8%. Далее следуют Польша (до 0,2%) и Литва (более 0,05%). В десятке также Словакия, Швеция, США, Чехия, Хорватия, Великобритания и Франция.

Инфографика: ifw-kiel.de
Инфографика: ifw-kiel.de

При этом премьер Эстонии Кая Каллас заявила в Twitter, что даже помощь в размере 0,8% ВВП – недостаточна.

"Мы все должны делать больше. Пока Украина не победила, мы сделали недостаточно", – считает она.

Отдельно эксперты подсчитали, сколько именно военной помощи предоставляют страны Украине. Лидерами оказались США (€1,2 млрд), Эстония (более €200 млн) и Великобритания (около €200 млн).

Инфографика: ifw-kiel.de
Инфографика: ifw-kiel.de

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, военная помощь, Европейский союз, финансовая помощь, война России против Украины
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