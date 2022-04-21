США с начала войны выделили Украине больше средств, чем весь ЕС

Согласно базе данных, США выделили Украине €7,6 млрд с начала войны (данные на 27 марта 2022 года). Это больше, чем выделили все страны ЕС вместе (€2,9 млрд, плюс €1,4 млрд от институтов ЕС и еще €2 млрд от Европейского инвестиционного банка).

Великобритания, Канада и Япония обязались предоставить помощь на общую сумму €1 млрд.

Инфографика: ifw-kiel.de

Что касается помощи в эквиваленте ВВП страны, то здесь лидирует Эстония – 0,8%. Далее следуют Польша (до 0,2%) и Литва (более 0,05%). В десятке также Словакия, Швеция, США, Чехия, Хорватия, Великобритания и Франция.

Инфографика: ifw-kiel.de

При этом премьер Эстонии Кая Каллас заявила в Twitter, что даже помощь в размере 0,8% ВВП – недостаточна.

"Мы все должны делать больше. Пока Украина не победила, мы сделали недостаточно", – считает она.

Estonia's humanitarian and military assistance to Ukraine so far amounts to 0.8% of our GDP.



But we must all do more. Until Ukraine has not won, we haven't done enough.



Our deeds speak louder than words. #ArmUkraineNow



* https://t.co/V7sQ2trw3B pic.twitter.com/LF5sueHZqV — Kaja Kallas (@kajakallas) April 19, 2022

Отдельно эксперты подсчитали, сколько именно военной помощи предоставляют страны Украине. Лидерами оказались США (€1,2 млрд), Эстония (более €200 млн) и Великобритания (около €200 млн).

Инфографика: ifw-kiel.de