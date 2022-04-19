США пригрозили Китаю "серьезными последствиями" за помощь РФ

США вместе с европейскими союзниками и партнерами будут внимательно следить за уровнем поддержки КНР России, отметил Прайс Фото: U.S. Department of State / Flickr

Об этом на брифинге 18 апреля сообщил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, его речь опубликована на сайте ведомства.

По словам Прайса, Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками и партнерами будут "продолжать внимательно следить за уровнем поддержки КНР в отношении России".

"Если Китай будет предоставлять оружие и военное снаряжение или попытается помочь России обойти санкции, то он столкнется с серьезными последствиями не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров", – сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.