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США пригрозили Китаю "серьезными последствиями" за помощь РФ

США вместе с европейскими союзниками и партнерами будут внимательно следить за уровнем поддержки КНР России, отметил Прайс
США вместе с европейскими союзниками и партнерами будут внимательно следить за уровнем поддержки КНР России, отметил Прайс
Фото: U.S. Department of State / Flickr

Соединенные Штаты предупредили Китай о серьезных последствиях, если официальный Пекин предоставит РФ оружие или будет помогать Москве обойти санкции, введенные против России из-за ее вторжения в Украину.

Об этом на брифинге 18 апреля сообщил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, его речь опубликована на сайте ведомства.

По словам Прайса, Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками и партнерами будут "продолжать внимательно следить за уровнем поддержки КНР в отношении России".

"Если Китай будет предоставлять оружие и военное снаряжение или попытается помочь России обойти санкции, то он столкнется с серьезными последствиями не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров", – сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Контекст:

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, со ссылкой на информацию, которую получили США, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ запросила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация американских СМИ не соответствует действительности, поскольку "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции".

Посол Китая в США Цинь Ган назвал дезинформацией сообщения о военной помощи Китая России. Он заявил, что Китай выступает против войны и если будет оказывать какую-либо помощь, то только гуманитарную, а "не [поставлять] оружие и боеприпасы для какой-либо из сторон".

14 марта прошла встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, начальником канцелярии комиссии по иностранным делам Яном Цзечи. После встречи Белый дом выпустил короткое заявление, в котором сообщил, что собеседники обсудили "ряд вопросов американо-китайских отношений" и войну России против Украины. Позже на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Китай предупредили: оказание военной или иной помощи России "приведет к серьезным последствиям".

18 марта возможную помощь Китая России обсудили президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин во время первого в этом году телефонного разговора. "Байден в деталях описал эффект и последствия того, что случится, если Китай окажет материальную поддержку России, когда она проводит жестокие атаки на украинские города и мирных жителей", – сообщили в Белом доме. Глава КНР, по данным официальных китайских СМИ, сказал Байдену, что конфронтация и конфликты не входят ни в чьи интересы.

Теги: Россия, США, Китай, оружие, санкции, Госдепартамент США, помощь, боеприпасы, КНР, Европа, спикер, брифинг, Нед Прайс
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