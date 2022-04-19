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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США рассматривают вопрос введения новых санкций против РФ – Белый дом

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Псаки: Мы продолжаем рассматривать вопрос, и я ожидаю, что в ближайшие дни у нас будет больше [санкций]
Псаки: Мы продолжаем рассматривать вопрос, и я ожидаю, что в ближайшие дни у нас будет больше [санкций]
Фото: EPA

США продолжают работать над новыми санкциями против России. Об этом на брифинге 18 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее речь опубликована на сайте администрации американского президента.

"Мы продолжаем рассматривать вопрос о дополнительных санкциях. Это был непрерывный процесс", – сказала она.

Псаки отметила, что США продолжают расширять цели санкций и предпринимать шаги как по дальнейшему их ужесточению для предотвращения уклонения, так и по введению дополнительных ограничительных мер.

"Но мы продолжаем рассматривать, и я ожидаю, что в ближайшие дни у нас будет больше [санкций]", – сказала спикер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину страны Запада – в частности, США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 6,9 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 9,7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, санкции, Джен Псаки, Белый дом, война России против Украины
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