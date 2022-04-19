США рассматривают вопрос введения новых санкций против РФ – Белый дом

Псаки: Мы продолжаем рассматривать вопрос, и я ожидаю, что в ближайшие дни у нас будет больше [санкций] Фото: EPA

"Мы продолжаем рассматривать вопрос о дополнительных санкциях. Это был непрерывный процесс", – сказала она.

Псаки отметила, что США продолжают расширять цели санкций и предпринимать шаги как по дальнейшему их ужесточению для предотвращения уклонения, так и по введению дополнительных ограничительных мер.

"Но мы продолжаем рассматривать, и я ожидаю, что в ближайшие дни у нас будет больше [санкций]", – сказала спикер.

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