США рассматривают вопрос введения новых санкций против РФ – Белый дом

"Мы продолжаем рассматривать вопрос о дополнительных санкциях. Это был непрерывный процесс", – сказала она.
Псаки отметила, что США продолжают расширять цели санкций и предпринимать шаги как по дальнейшему их ужесточению для предотвращения уклонения, так и по введению дополнительных ограничительных мер.
"Но мы продолжаем рассматривать, и я ожидаю, что в ближайшие дни у нас будет больше [санкций]", – сказала спикер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ответ на нападение России на Украину страны Запада – в частности, США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 6,9 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 9,7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.