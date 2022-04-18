Дефолт России становится вопросом уже не месяцев, а недель – Шмыгаль

"Порты всех стран ЕС остановили обслуживание российских кораблей. Также страны Европейского союза наконец-то начинают обсуждение нефтяного эмбарго и ужесточение санкций против "Сбербанка". Эти решения нужны как можно скорее. Эти решения помогут остановить войну", – сказал он.

По словам премьер-министра Украины, "дефолт России становится вопросом уже даже не месяцев, а недель".

"Каждый день наша команда во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским говорит с партнерами о важности дальнейшего давления на Россию. И я уверен, что это экономическое и финансовое давление продолжится", – объяснил Шмыгаль.

Война России против Украины. Главное (обновляется)