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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дефолт России становится вопросом уже не месяцев, а недель – Шмыгаль

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Шмыгаль уверен, что экономическое давление на Россию продолжится
Шмыгаль уверен, что экономическое давление на Россию продолжится
Фото: kmu.gov.ua

Остановить российскую агрессию против Украины может ужесточение международных санкций против РФ. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 18 апреля в обращении к украинцам, опубликованном в Facebook.

"Порты всех стран ЕС остановили обслуживание российских кораблей. Также страны Европейского союза наконец-то начинают обсуждение нефтяного эмбарго и ужесточение санкций против "Сбербанка". Эти решения нужны как можно скорее. Эти решения помогут остановить войну", – сказал он.

По словам премьер-министра Украины, "дефолт России становится вопросом уже даже не месяцев, а недель".

"Каждый день наша команда во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским говорит с партнерами о важности дальнейшего давления на Россию. И я уверен, что это экономическое и финансовое давление продолжится", – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/335234808709660/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку. 

После введенных против РФ санкций рейтинговые агентства понизили ее кредитные рейтинги. В частности, 9 марта Fitch заявило, что считает неизбежным ее суверенный дефолт

В Министерстве финансов РФ заявили, что, не имея доступа к валютным резервам, Россия будет производить платежи в рублях. Но как пояснило рейтинговое агентство Fitch, выплата купонов по евробондам в национальной валюте будет означать суверенный дефолт России.

6 апреля Россия впервые расплатилась по евробондам в рублях. В министерстве финансов заявили, что банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022-м и 2042 году на сумму $649,2 млн. После этого агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "выборочного дефолта". В агентстве отметили, что платеж в другой валюте равносилен дефолту, хотя у правительства есть время до начала мая, чтобы конвертировать рубли в доллары. 

Это может быть первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года.

11 апреля агентство Bloomberg сообщило, что комитет по определению кредитных деривативов признал ОАО "Российские железные дороги" неплатежеспособным после невыплаты процентов по облигациям.

Теги: Россия, санкции, война, дефолт, вторжение, евробонды, российская агрессия, еврооблигации, война России против Украины, выплаты, финансы, кредитный рейтинг, премьер-министр, корабли, Денис Шмыгаль, обращение
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