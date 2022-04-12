СМИ пишут о первом дефолте российских компаний

Речь идет о евробондах в швейцарских франках с датой выплаты 14 марта.
Агентство отмечает, что госперевозчик пытался выплатить проценты, но оплата не дошла до окончания 10-дневного льготного периода из-за "обязательств по соблюдению правовых и нормативных требований в корреспондентской банковской сети".
Это первое решение о дефолте российской компании (даже касающееся отдельного выпуска) с начала жестких финансовых санкций, подчеркивает Bloomberg.
Российская экономика обваливается из-за западных санкций, введенных против РФ за ее вторжение в Украину. Об угрозе дефолта 2 марта заявили аналитики финансовой компании JP Morgan.
6 марта кредитный рейтинг России снизило агентство Moody's (с В3 до Са). По версии этого агентства, РФ находится в шаге от дефолта.
Эксперт Morgan Stanley в сфере суверенного кредитования для развивающихся стран Саймон Вейвер сказал в комментарии Bloomberg 7 марта, что дефолт в РФ может наступить 15 апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по выплатам российского правительства по долларовым облигациям 2023-го и 2043 года.
8 марта международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг России с В до С, то есть до преддефолтного состояния, а 15 марта агентство заявило, что сочтет дефолтом купонные выплаты России по евробондам в рублях.
Министерство финансов США заблокировало использование РФ замороженных валютных резервов для выплаты долгов, и России снова грозит дефолт, сообщило 5 апреля Reuters. Операции банка JPMorgan Chase & Co, который обрабатывал платежи РФ в качестве банка-корреспондента, остановлены.
Цель санкций, которые США вводят против России, заключается в том, чтобы истощить ресурсы РФ для ведения войны и поставить страну перед выбором: использование валютных резервов, получение дохода в валюте или дефолт. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 5 апреля.