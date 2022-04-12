СМИ пишут о первом дефолте российских компаний

РЖД не смогли провести выплату процентов по евробондам Фото: depositphotos.com

Речь идет о евробондах в швейцарских франках с датой выплаты 14 марта.

Агентство отмечает, что госперевозчик пытался выплатить проценты, но оплата не дошла до окончания 10-дневного льготного периода из-за "обязательств по соблюдению правовых и нормативных требований в корреспондентской банковской сети".

Это первое решение о дефолте российской компании (даже касающееся отдельного выпуска) с начала жестких финансовых санкций, подчеркивает Bloomberg.