Кулеба: Китай разделяет убеждение, что завершение войны против Украины отвечает интересам мира, продовольственной безопасности и международной торговли

"Разговор с членом Государственного совета, министром иностранных дел Ван И. Благодарен китайскому коллеге за солидарность с жертвами среди мирных людей. Мы оба разделяем убеждение, что прекращение войны против Украины отвечает интересам мира, продовольственной безопасности и международной торговли", – заявил глава МИД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Розмова з членом Державної Ради, Міністром закордонних справ Ван Ї. Вдячний китайському колезі за солідарність із жертвами серед мирних людей. Ми обоє поділяємо переконання, що припинення війни проти України відповідає інтересам миру, продовольчої безпеки та міжнародної торгівлі.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2022
13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, со ссылкой на информацию, которую получили США, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ запросила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация американских СМИ не соответствует действительности, поскольку "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции".
Посол Китая в США Цинь Ган назвал дезинформацией сообщения о военной помощи Китая России. Он заявил, что Китай выступает против войны и если будет оказывать какую-либо помощь, то только гуманитарную, а "не [поставлять] оружие и боеприпасы для какой-либо из сторон".
14 марта прошла встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, начальником канцелярии комиссии по иностранным делам Яном Цзечи. После встречи Белый дом выпустил короткое заявление, в котором сообщил, что собеседники обсудили "ряд вопросов американо-китайских отношений" и войну России против Украины. Позже на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Китай предупредили: оказание военной или иной помощи России "приведет к серьезным последствиям".
18 марта возможную помощь Китая России обсудили Байден и Си Цзиньпин во время первого в этом году телефонного разговора. "Байден в деталях описал эффект и последствия того, что случится, если Китай окажет материальную поддержку России, когда она проводит жестокие атаки на украинские города и мирных жителей", – сообщили в Белом доме. Глава КНР, по данным официальных китайских СМИ, сказал Байдену, что конфронтация и конфликты не входят ни в чьи интересы.