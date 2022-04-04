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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Китай разделяет убеждение, что завершение войны против Украины отвечает интересам мира, продовольственной безопасности и международной торговли

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Кулеба поговорил с Ван И 4 апреля
Кулеба поговорил с Ван И 4 апреля
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 4 апреля провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Разговор с членом Государственного совета, министром иностранных дел Ван И. Благодарен китайскому коллеге за солидарность с жертвами среди мирных людей. Мы оба разделяем убеждение, что прекращение войны против Украины отвечает интересам мира, продовольственной безопасности и международной торговли", – заявил глава МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, со ссылкой на информацию, которую получили США, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ запросила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация американских СМИ не соответствует действительности, поскольку "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции".

Посол Китая в США Цинь Ган назвал дезинформацией сообщения о военной помощи Китая России. Он заявил, что Китай выступает против войны и если будет оказывать какую-либо помощь, то только гуманитарную, а "не [поставлять] оружие и боеприпасы для какой-либо из сторон".

14 марта прошла встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, начальником канцелярии комиссии по иностранным делам Яном Цзечи. После встречи Белый дом выпустил короткое заявление, в котором сообщил, что собеседники обсудили "ряд вопросов американо-китайских отношений" и войну России против Украины. Позже на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Китай предупредили: оказание военной или иной помощи России "приведет к серьезным последствиям".

18 марта возможную помощь Китая России обсудили Байден и Си Цзиньпин во время первого в этом году телефонного разговора. "Байден в деталях описал эффект и последствия того, что случится, если Китай окажет материальную поддержку России, когда она проводит жестокие атаки на украинские города и мирных жителей", – сообщили в Белом доме. Глава КНР, по данным официальных китайских СМИ, сказал Байдену, что конфронтация и конфликты не входят ни в чьи интересы.

Теги: Россия, Китай, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Ван И
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