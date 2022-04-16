"Украина нуждается в оружии не через месяц". В Офисе президента призвали Евросоюз ускорить военную помощь

Он описал, как это происходит:

"В эту игру можно играть долго, но выиграет от нее точно не демократия. Украина нуждается в оружии. Не через месяц. Сейчас", – написал Подоляк.

1. Україна просить у Європи зброю. 2. Європейці підтримують заклик до своїх урядів. 3. * йде назустріч, але дає не ту зброю, про яку просили. 4. Зброя їде надто довго. У цю гру можна грати довго, але виграє від неї точно не демократія. * потребує зброї. Не через місяць. Зараз.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

Среди стран Европы, которые согласились передать Украине оружие, есть, в частности, Германия (до массового вторжения РФ в Украину Берлин отказывал в поставках) и Чехия.

Совет Евросоюза 13 апреля согласовал третий транш военной помощи Украине в €500 млн, тем самым утроив первоначальный бюджет до €1,5 млрд. Предыдущие меры помощи были согласованы 28 февраля (на пятый день масштабного вторжения РФ в Украину) и 23 марта.