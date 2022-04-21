ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

США и союзники обсудили послевоенные гарантии безопасности для Украины – СМИ

Лидеры стран США, ЕС и G7 обсуждали ситуацию в Украине
Лидеры стран США, ЕС и G7 обсуждали ситуацию в Украине
Фото: depositphotos.com

Лидеры США, Италии, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Японии, Польши, Румынии, а также руководители ЕС и НАТО во время онлайн-встречи 19 апреля обсуждали, среди прочего, вопросы гарантий безопасности Украины после войны с Россией. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник во Франции.

Согласно официальной информации Белого дома, в ходе 90-минутного разговора президент США Джо Байден и лидеры других стран обсудили свои дипломатические обязательства и скоординировали усилия по дальнейшему наложению "серьезных экономических издержек, чтобы привлечь Россию к ответственности". Санкции будут координироваться через G7, Евросоюз и НАТО.

Некоторые детали разговора рассказал Reuters советник президента Франции. По его словам, на повестке дня был вопрос предоставления гарантий безопасности Украине после войны с РФ в условиях, когда Киев не является частью НАТО, и на нее не распространяется автоматический оборонный механизм 5-й статьи Североатлантического договора. 

Чиновник отметил, что Франция готова предоставить гарантии безопасности. По его словам, это может быть обеспечение военной техникой, чтобы Украина могла справиться с новым нападением, или, возможно, гарантии, "обязывающие вмешаться, если Украина будет атакована, таким образом, чтобы мы могли оценить, как ей помочь".

По его словам, такие гарантии безопасности больше похожи на положение об обороне, действующее сейчас на территории Европейского Союза, а не на защитный механизм НАТО, предусматривающий автоматическую военную поддержку страны-члена Альянса в случае нападения на нее. 

По словам французского чиновника, союзники также обсудили необходимость убеждения стран, не входящих ни в ЕС, ни в G7, относиться к войне в Украине как к вопросу, который касается мира во всем мире, а не только в Европе или на Западе.

Контекст:

Украина на протяжении последних лет стремилась к членству в НАТО. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству (ПДЧ) Украина пока не получила.

23 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине, но "членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня".

После очередного раунда переговоров с РФ 29 марта Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружения и закрытие воздушного пространства, а Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы и не вступать в военно-политические союзы, сообщал член делегации Александр Чалый.

Президент Владимир Зеленский пояснял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

В ряде стран заявили о готовности предоставить гарантии безопасности Украине, но "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

16 апреля Зеленский сообщил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Турция и Польша, но окончательной договоренности ни с кем из них еще нет. Еще от ряда стран Украина ожидает подтверждения. 

Теги: США, Украина, НАТО, Франция, Джо Байден, война России против Украины, безопасность, Евросоюз, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В черном пальто с двумя белыми пони. Королевский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия
В черном пальто с двумя белыми пони. Королевский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия
Комаров о многолетнем запрете на въезд в РФ: Только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Идиоты, нет слов
Комаров о многолетнем запрете на въезд в РФ: Только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Идиоты, нет слов
Санина спела в Румынии украинский гимн перед футбольным матчем в поддержку Украины. Видео
Санина спела в Румынии украинский гимн перед футбольным матчем в поддержку Украины. Видео
  Скичко рассказал, почему ушел с должности главы Черкасской ОГА
  Скичко рассказал, почему ушел с должности главы Черкасской ОГА
  Данилко о запретном списке на въезд в РФ: Что мне там смотреть? Единственное на похоронах Путина не смогу быть
  Данилко о запретном списке на въезд в РФ: Что мне там смотреть? Единственное – на похоронах Путина не смогу быть
Потап прокомментировал запрет на въезд в РФ ему и Каменских до 2072 года
Потап прокомментировал запрет на въезд в РФ ему и Каменских до 2072 года
Дорн отправляется в тур по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины
Дорн отправляется в тур по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины
"По сути своей это биомусор". Мозговая дала определение российской оппозиции и рассказала, где все адекватные россияне
"По сути своей это биомусор". Мозговая дала определение российской оппозиции и рассказала, где все адекватные россияне
Джамала, Комаров, Вакарчук и Комаровский. Российские СМИ опубликовали список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет
Джамала, Комаров, Вакарчук и Комаровский. Российские СМИ опубликовали список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет
"Готовились к пенсиям на Лазурном берегу, а их ждут в Гааге на скамье подсудимых". Роднянский рассказал о "негативной селекции" элит в РФ
"Готовились к пенсиям на Лазурном берегу, а их ждут в Гааге на скамье подсудимых". Роднянский рассказал о "негативной селекции" элит в РФ
  Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно
  Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно
"Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира". Хименес-Браво высказался о российской элите
"Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира". Хименес-Браво высказался о российской элите
Жена Зеленского – о возможном покушении на его жизнь: Россия способна на все
Жена Зеленского – о возможном покушении на его жизнь: Россия способна на все
Птушкину запретили въезд в РФ до 2072 года. Путешественник отреагировал
Птушкину запретили въезд в РФ до 2072 года. Путешественник отреагировал
"Люди строили, брали кредиты, мечтали, и все разрушено – жизни, судьбы". Ребрик рассказала, как с семьей покидала Киев в первый день войны
"Люди строили, брали кредиты, мечтали, и все разрушено – жизни, судьбы". Ребрик рассказала, как с семьей покидала Киев в первый день войны
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (103384)
2
Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео (101880)
3
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (75802)
4
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии" (51726)
5
"Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России (48331)
6
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (36872)
7
"Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове (28219)
8
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений (24684)
 
 
 
 