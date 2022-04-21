США и союзники обсудили послевоенные гарантии безопасности для Украины – СМИ

Согласно официальной информации Белого дома, в ходе 90-минутного разговора президент США Джо Байден и лидеры других стран обсудили свои дипломатические обязательства и скоординировали усилия по дальнейшему наложению "серьезных экономических издержек, чтобы привлечь Россию к ответственности". Санкции будут координироваться через G7, Евросоюз и НАТО.
Некоторые детали разговора рассказал Reuters советник президента Франции. По его словам, на повестке дня был вопрос предоставления гарантий безопасности Украине после войны с РФ в условиях, когда Киев не является частью НАТО, и на нее не распространяется автоматический оборонный механизм 5-й статьи Североатлантического договора.
Чиновник отметил, что Франция готова предоставить гарантии безопасности. По его словам, это может быть обеспечение военной техникой, чтобы Украина могла справиться с новым нападением, или, возможно, гарантии, "обязывающие вмешаться, если Украина будет атакована, таким образом, чтобы мы могли оценить, как ей помочь".
По его словам, такие гарантии безопасности больше похожи на положение об обороне, действующее сейчас на территории Европейского Союза, а не на защитный механизм НАТО, предусматривающий автоматическую военную поддержку страны-члена Альянса в случае нападения на нее.
По словам французского чиновника, союзники также обсудили необходимость убеждения стран, не входящих ни в ЕС, ни в G7, относиться к войне в Украине как к вопросу, который касается мира во всем мире, а не только в Европе или на Западе.
Украина на протяжении последних лет стремилась к членству в НАТО. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству (ПДЧ) Украина пока не получила.
23 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине, но "членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня".
После очередного раунда переговоров с РФ 29 марта Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружения и закрытие воздушного пространства, а Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы и не вступать в военно-политические союзы, сообщал член делегации Александр Чалый.
Президент Владимир Зеленский пояснял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".
В ряде стран заявили о готовности предоставить гарантии безопасности Украине, но "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.
16 апреля Зеленский сообщил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Турция и Польша, но окончательной договоренности ни с кем из них еще нет. Еще от ряда стран Украина ожидает подтверждения.