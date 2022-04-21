США и союзники обсудили послевоенные гарантии безопасности для Украины – СМИ

Согласно официальной информации Белого дома, в ходе 90-минутного разговора президент США Джо Байден и лидеры других стран обсудили свои дипломатические обязательства и скоординировали усилия по дальнейшему наложению "серьезных экономических издержек, чтобы привлечь Россию к ответственности". Санкции будут координироваться через G7, Евросоюз и НАТО.

Некоторые детали разговора рассказал Reuters советник президента Франции. По его словам, на повестке дня был вопрос предоставления гарантий безопасности Украине после войны с РФ в условиях, когда Киев не является частью НАТО, и на нее не распространяется автоматический оборонный механизм 5-й статьи Североатлантического договора.

Чиновник отметил, что Франция готова предоставить гарантии безопасности. По его словам, это может быть обеспечение военной техникой, чтобы Украина могла справиться с новым нападением, или, возможно, гарантии, "обязывающие вмешаться, если Украина будет атакована, таким образом, чтобы мы могли оценить, как ей помочь".

По его словам, такие гарантии безопасности больше похожи на положение об обороне, действующее сейчас на территории Европейского Союза, а не на защитный механизм НАТО, предусматривающий автоматическую военную поддержку страны-члена Альянса в случае нападения на нее.

По словам французского чиновника, союзники также обсудили необходимость убеждения стран, не входящих ни в ЕС, ни в G7, относиться к войне в Украине как к вопросу, который касается мира во всем мире, а не только в Европе или на Западе.