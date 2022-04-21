Байден сегодня выступит с заявлением по поводу войны РФ против Украины

Выступление состоится в 9.45 (16.45 по Киеву).

По данным источника агентства, ожидается, что Байден предоставит обновленную информацию об усилиях США по поддержке Украины и о помощи, которую предоставил Вашингтон.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.