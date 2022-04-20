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Во время выступления министра финансов РФ на заседании G20 представители США, Украины и ЕС покинули зал

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Представители ряда стран не стали слушать Силуанова
Представители ряда стран не стали слушать Силуанова
Фото: EPA

Министр финансов США Джанет Йеллен, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, вице-премьер – министр финансов Канады Христя Фриланд, министр финансов Украины Сергей Марченко и другие высокопоставленные чиновники покинули зал во время выступления на встрече G20 в Вашингтоне главы минфина России Антона Силуанова.

Об этом сообщили Washington Post и Bloomberg, фото покинувших заседание чиновников опубликовала Фриланд в Twitter.

"Встречи в Вашингтоне на этой неделе посвящены поддержке мировой экономики, а незаконное вторжение России в Украину представляет собой серьезную угрозу для нее. Россия не должна участвовать в этих встречах. Демократии мира не будут стоять сложа руки перед лицом продолжающейся российской агрессии и военных преступлений", – написала Фриланд. 

Силуанов принял участие в мероприятии по видеосвязи. СМИ отмечают, что представители Украины выступили на заседании ранее. 

Минфин РФ сообщил, что Силуанов, завершая свое выступление, "призвал партнеров избегать политизации диалога и подчеркнул, что "двадцатка" всегда была и остается в первую очередь экономическим форматом".

В российском минфине также заявили о "подрыве доверия к существующей международной валютно-финансовой системе", поскольку "сохранность международных резервов и возможность свободного осуществления торговых и финансовых операций больше не гарантируются". По мнению Силуанова, санкции против РФ "не только усилили инфляционное давление [в мировой экономике], но и привели к новым рискам". 

Контекст:

Президент США Джо Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить из G20 – объединения стран с крупнейшими экономиками мира. Байден сообщил, что эта тема поднималась на встречах с союзниками в Бельгии.

В начале апреля Йеллен заявляла, что она намерена бойкотировать мероприятия, где будут выступать российские официальные лица.

Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Однако исключение ее из G20 является более сложной процедурой, для которой требуется консенсус, а такие страны как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечал Bloomberg.

Теги: Россия, США, Канада, санкции, экономика, Кристин Лагард, Антон Силуанов, G20, Минфин РФ, Европейский центральный банк, финансы, Христя Фриланд, саммит G20, Джером Пауэлл, Джанет Йеллен, Сергей Марченко
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