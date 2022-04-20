Во время выступления министра финансов РФ на заседании G20 представители США, Украины и ЕС покинули зал

Об этом сообщили Washington Post и Bloomberg, фото покинувших заседание чиновников опубликовала Фриланд в Twitter.

"Встречи в Вашингтоне на этой неделе посвящены поддержке мировой экономики, а незаконное вторжение России в Украину представляет собой серьезную угрозу для нее. Россия не должна участвовать в этих встречах. Демократии мира не будут стоять сложа руки перед лицом продолжающейся российской агрессии и военных преступлений", – написала Фриланд.

The world’s democracies will not stand idly by in the face of continued Russian aggression and war crimes. Today Canada and a number of our democratic partners walked out of the G20 plenary when Russia sought to intervene. pic.twitter.com/J67gU810sO — Chrystia Freeland (@cafreeland) April 20, 2022

Силуанов принял участие в мероприятии по видеосвязи. СМИ отмечают, что представители Украины выступили на заседании ранее.

Минфин РФ сообщил, что Силуанов, завершая свое выступление, "призвал партнеров избегать политизации диалога и подчеркнул, что "двадцатка" всегда была и остается в первую очередь экономическим форматом".

В российском минфине также заявили о "подрыве доверия к существующей международной валютно-финансовой системе", поскольку "сохранность международных резервов и возможность свободного осуществления торговых и финансовых операций больше не гарантируются". По мнению Силуанова, санкции против РФ "не только усилили инфляционное давление [в мировой экономике], но и привели к новым рискам".