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Спикер Пентагона уточнил свое заявление: Украина получила не самолеты, а детали к ним

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Кирби сказал, что сожалеет из-за ошибки
Кирби сказал, что сожалеет из-за ошибки
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби 20 апреля уточнил свое заявление о предоставлении Украине помощи с авиацией. Об этом сообщает Reuters.

Кирби 19 апреля на брифинге сказал, что Украина сейчас имеет больше боевых самолетов, чем две недели назад. 

"Украина получила от других стран поддержку, чтобы некоторые ее самолеты снова стали действующими. Сейчас у Украины больше доступных самолетов-истребителей с фиксированным крылом, чем две недели назад", – сказал он, уточнив, что речь идет не только о деталях, но и о самолетах. 

20 апреля служба по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ опровергла информацию о получении Украиной новых военных самолетов от партнеров, отметив, что при содействии правительства США Вооруженные силы получили запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов, которые есть на вооружении украинской армии.

Кирби в тот же день сообщил, что ошибся, когда сказал в прошедшем времени о предоставлении Украине боевых самолетов. "Я сожалею об ошибке", – отметил он. 

Украина получила детали к самолетам, что позволило "ввести в эксплуатацию больше самолетов, чем было две-три недели назад", добавил Кирби. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Пентагон, вооружение, военная помощь, помощь, истребители, самолеты, война России против Украины, Джон Кирби
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