Спикер Пентагона уточнил свое заявление: Украина получила не самолеты, а детали к ним

Кирби 19 апреля на брифинге сказал, что Украина сейчас имеет больше боевых самолетов, чем две недели назад.

"Украина получила от других стран поддержку, чтобы некоторые ее самолеты снова стали действующими. Сейчас у Украины больше доступных самолетов-истребителей с фиксированным крылом, чем две недели назад", – сказал он, уточнив, что речь идет не только о деталях, но и о самолетах.

20 апреля служба по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ опровергла информацию о получении Украиной новых военных самолетов от партнеров, отметив, что при содействии правительства США Вооруженные силы получили запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов, которые есть на вооружении украинской армии.

Кирби в тот же день сообщил, что ошибся, когда сказал в прошедшем времени о предоставлении Украине боевых самолетов. "Я сожалею об ошибке", – отметил он.

Украина получила детали к самолетам, что позволило "ввести в эксплуатацию больше самолетов, чем было две-три недели назад", добавил Кирби.

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