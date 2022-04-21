"Мы не ожидаем человечности от РФ". Зеленский не исключил деблокаду Мариуполя военным путем

Зеленский: Разблокирование Мариуполя возможно всего несколькими путями. Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил, что военное руководство РФ не ценит своих людей: "им все равно, сколько погибнет, а нам не все равно".

"Разблокирование города Мариуполь, как и других, кстати, городов – их много в Украине, к сожалению, на сегодня захваченных, с людьми в подвалах, замученных... Разблокирование Мариуполя возможно всего несколькими путями. Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся. Чтобы быть мощными, и здесь необходима помощь наших партнеров. Самим нам сложно. Нам нужно соответствующее оружие. Но мы думаем об этом. Думаем. Второй путь – дипломатический, гуманитарный, который на месте даже людей, которым все равно можно сделать быстро, очень быстро. Мы предложили несколько вариантов. Даже не напрямую – через посредников – в формате обмена начать хотя бы раненых на раненых [менять]. Более 400 раненых в этой, как вы сказали, цитадели (речь об "Азовстали". – "ГОРДОН"). Более 400 раненых на руках. Это только военные. Там есть также раненые мирные люди. Там также есть дети. Которые, я верю, выживут и не забудут тем, кому все равно или не все равно", – сказал президент.

Зеленский рассказал, что Украина предложила России обменять "хотя бы раненых людей на раненых".

"Мы говорили об обмене военных, мы готовы. Мы ценим наших военных, нам не нужны подарки и мы не ожидаем от РФ человечности и подарков – гуманитарных шагов. Поэтому мы готовы на те или иные обмены. Мало того, нас интересуют люди, которые погибли, которых наши военные там держат – убитых людей. Не бросили. И мы рассчитываем вернуть их тела родителям. Потому что нам не все равно. Поэтому есть дипломатический путь и путь военный. Больше никаких. Относительно дипломатического добавлю. Мы пытались через Турцию, через президента [Реджепа] Эрдогана, если [россияне] не хотят напрямую давать нам наших людей или менять. Пока это не сделано. Все варианты мы россиянам предложили", – сказал президент.

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