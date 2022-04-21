ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы не ожидаем человечности от РФ". Зеленский не исключил деблокаду Мариуполя военным путем

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Разблокирование Мариуполя возможно всего несколькими путями. Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся
Зеленский: Разблокирование Мариуполя возможно всего несколькими путями. Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся
Фото: president.gov.ua

Украина предложила России "все варианты" разблокирования Мариуполя Донецкой области дипломатическим путем. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 21 апреля на брифинге с премьер-министрами Испании и Дании Педро Санчесом и Метте Фредериксен в Киеве. Трансляция брифинга велась на странице Офиса президента Украины в Facebook.

Зеленский отметил, что военное руководство РФ не ценит своих людей: "им все равно, сколько погибнет, а нам не все равно". 

"Разблокирование города Мариуполь, как и других, кстати, городов – их много в Украине, к сожалению, на сегодня захваченных, с людьми в подвалах, замученных... Разблокирование Мариуполя возможно всего несколькими путями. Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся. Чтобы быть мощными, и здесь необходима помощь наших партнеров. Самим нам сложно. Нам нужно соответствующее оружие. Но мы думаем об этом. Думаем. Второй путь – дипломатический, гуманитарный, который на месте даже людей, которым все равно можно сделать быстро, очень быстро. Мы предложили несколько вариантов. Даже не напрямую – через посредников – в формате обмена начать хотя бы раненых на раненых [менять]. Более 400 раненых в этой, как вы сказали, цитадели (речь об "Азовстали". – "ГОРДОН"). Более 400 раненых на руках. Это только военные. Там есть также раненые мирные люди. Там также есть дети. Которые, я верю, выживут и не забудут тем, кому все равно или не все равно", – сказал президент.  

Зеленский рассказал, что Украина предложила России обменять "хотя бы раненых людей на раненых". 

"Мы говорили об обмене военных, мы готовы. Мы ценим наших военных, нам не нужны подарки и мы не ожидаем от РФ человечности и подарков – гуманитарных шагов. Поэтому мы готовы на те или иные обмены. Мало того, нас интересуют люди, которые погибли, которых наши военные там держат – убитых людей. Не бросили. И мы рассчитываем вернуть их тела родителям. Потому что нам не все равно. Поэтому есть дипломатический путь и путь военный. Больше никаких. Относительно дипломатического добавлю. Мы пытались через Турцию, через президента [Реджепа] Эрдогана, если [россияне] не хотят напрямую давать нам наших людей или менять. Пока это не сделано. Все варианты мы россиянам предложили", – сказал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Сегодня эвакуация должна продолжиться. 

Верещук сообщала, что около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся в бомбоубежищах "Азовстали". Она потребовала открыть гуманитарный коридор для этих людей. 

21 апреля Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, гуманитарный коридор, Владимир Зеленский, война России против Украины, обмен пленными
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Неуважаемые, вы недостойны быть гражданами Украины". Осадчая обратилась к Повалий, Лорак, Седоковой и другим звездам, замалчивающим войну
"Неуважаемые, вы недостойны быть гражданами Украины". Осадчая обратилась к Повалий, Лорак, Седоковой и другим звездам, замалчивающим войну
"Пожалуйста, помогите!" Могилевская обратилась к лидерам европейских стран от имени полка "Азов", защищающего Мариуполь
"Пожалуйста, помогите!" Могилевская обратилась к лидерам европейских стран от имени полка "Азов", защищающего Мариуполь
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом
В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина
В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина
Фоззи из ТНМК: У меня мозг маловат, чтобы сказать: "Я знаю, как сделать, чтобы русский окончательно проиграл украинскому"
Фоззи из ТНМК: У меня мозг маловат, чтобы сказать: "Я знаю, как сделать, чтобы русский окончательно проиграл украинскому"
  "В России считают раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки
  "В России считают – раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки
"Никто не ожидал, что она станет королевой". В сети показали фото 96-летней Елизаветы II, на котором она запечатлена в двухлетнем возрасте
"Никто не ожидал, что она станет королевой". В сети показали фото 96-летней Елизаветы II, на котором она запечатлена в двухлетнем возрасте
"И поэтому мы победим". Коля Серга в стихотворении рассказал, почему Украина одержит победу в войне
"И поэтому мы победим". Коля Серга в стихотворении рассказал, почему Украина одержит победу в войне
  "Русские готовы порвать зубами за право умереть рабами". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский в новом клипе сжег символ Z. Видео
  "Русские готовы порвать зубами за право умереть рабами". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский в новом клипе сжег символ Z. Видео
"Ничего нового". Макаревич рассказал о запрете концертов "Машины времени" в России
"Ничего нового". Макаревич рассказал о запрете концертов "Машины времени" в России
Цимбалюк: Тодоренко – это дно. Сабуров выставил себя дураком перед всем миром
Цимбалюк: Тодоренко – это дно. Сабуров выставил себя дураком перед всем миром
"Песня легла на душу". Ребрик с дочерьми спела "Ой, у лузі червона калина"
"Песня легла на душу". Ребрик с дочерьми спела "Ой, у лузі червона калина"
  "Посвящается нашим храбрых украинским друзьям". Florence and the Machine выпустили клип, снятый в Киеве. Видео
  "Посвящается нашим храбрых украинским друзьям". Florence and the Machine выпустили клип, снятый в Киеве. Видео
Огневич отреагировала на лишение ее звания заслуженной артистки Крыма
Огневич отреагировала на лишение ее звания заслуженной артистки Крыма
  Кикабидзе: Могу на 100% сказать Путин свою страну погубил. Он свою Родину не любит
  Кикабидзе: Могу на 100% сказать – Путин свою страну погубил. Он свою Родину не любит
В черном пальто с двумя белыми пони. Королевский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия
В черном пальто с двумя белыми пони. Королевский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (162801)
2
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (78235)
3
"Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове (54778)
4
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (38364)
5
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей (37280)
6
Российский писатель Быков: При Путине мне осталось жить полгода (27410)
7
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений (26981)
8
"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности (23935)
 
 
 
 