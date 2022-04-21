Оккупанты продолжили штурмовать и наносить авиаудары по "Азовстали" – Генштаб ВСУ и советник мэра города

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". Глава Кремля заявил, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам", а нужно "заблокировать так, чтобы муха не пролетела". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".
"Враг пытался взять под полный контроль Мариуполь. Продолжал наносить авиационные удары и предпринимал попытки штурмовых действий в районе морского порта и завода "Азовсталь", сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке (по состоянию на 18.00).
Об обстрелах сообщил также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.
"Прямо сейчас происходят бомбардировка и обстрел территории "Азовстали". В то же время проходят бои в районе трамвайного депо, находящиеся на значительном расстоянии от территории "Азовстали", – написал он в 17.35.
О том, что оккупанты продолжают штурм "Азовстали", сообщил также днем главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
"При всей лжи Путина артиллерия и авиация наносят удары, российская пехота и танки штурмуют наши позиции со всех сторон. Все постройки полностью уничтожаются", – написал Бутусов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Верещук сообщала, что около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся в бомбоубежищах "Азовстали". Она потребовала открыть гуманитарный коридор для этих людей.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.