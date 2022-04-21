Оккупанты продолжили штурмовать и наносить авиаудары по "Азовстали" – Генштаб ВСУ и советник мэра города

В последние дни россияне штурмуют и бомбят "Азовсталь", хотя в убежищах завода прячутся гражданские и раненые Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". Глава Кремля заявил, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам", а нужно "заблокировать так, чтобы муха не пролетела". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".

"Враг пытался взять под полный контроль Мариуполь. Продолжал наносить авиационные удары и предпринимал попытки штурмовых действий в районе морского порта и завода "Азовсталь", сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке (по состоянию на 18.00).

Об обстрелах сообщил также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.

"Прямо сейчас происходят бомбардировка и обстрел территории "Азовстали". В то же время проходят бои в районе трамвайного депо, находящиеся на значительном расстоянии от территории "Азовстали", – написал он в 17.35.

О том, что оккупанты продолжают штурм "Азовстали", сообщил также днем главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"При всей лжи Путина артиллерия и авиация наносят удары, российская пехота и танки штурмуют наши позиции со всех сторон. Все постройки полностью уничтожаются", – написал Бутусов.

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