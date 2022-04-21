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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты продолжили штурмовать и наносить авиаудары по "Азовстали" – Генштаб ВСУ и советник мэра города

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В последние дни россияне штурмуют и бомбят "Азовсталь", хотя в убежищах завода прячутся гражданские и раненые
В последние дни россияне штурмуют и бомбят "Азовсталь", хотя в убежищах завода прячутся гражданские и раненые
Фото: EPA

Российские войска продолжают бомбить территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области, несмотря на то, что утром 21 апреля президент РФ Владимир Путин приказал "остановить штурм" этого объекта.

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". Глава Кремля заявил, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам", а нужно "заблокировать так, чтобы муха не пролетела". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".

"Враг пытался взять под полный контроль Мариуполь. Продолжал наносить авиационные удары и предпринимал попытки штурмовых действий в районе морского порта и завода "Азовсталь", сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке (по состоянию на 18.00). 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/299820725664346

Об обстрелах сообщил также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.

"Прямо сейчас происходят бомбардировка и обстрел территории "Азовстали". В то же время проходят бои в районе трамвайного депо, находящиеся на значительном расстоянии от территории "Азовстали", – написал он в 17.35.

О том, что оккупанты продолжают штурм "Азовстали", сообщил также днем главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"При всей лжи Путина артиллерия и авиация наносят удары, российская пехота и танки штурмуют наши позиции со всех сторон. Все постройки полностью уничтожаются", – написал Бутусов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Верещук сообщала, что около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся в бомбоубежищах "Азовстали". Она потребовала открыть гуманитарный коридор для этих людей. 

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.

Теги: Генштаб ВСУ, захват, Мариуполь, штурм, Азовсталь, авиаудар, война России против Украины, бомба, Петр Андрющенко
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