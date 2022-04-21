"Мы сражаемся буквально за выживание наших людей". Зеленский в обращении к парламенту Португалии говорил о Мариуполе, Бородянке и Ягодном

Зеленский: Людей бросали умирать в колодце. Пытали. Расстреливали. Убивали гранатами в подвалах. Открывали огонь по машинам, на которых было написано "Дети" Фото: president.gov.ua

Зеленский рассказал, что в Бородянке Киевской области недавно были найдены еще два захоронения мирных людей, убитых российскими оккупантами, и отметил, что такие захоронения, прямо возле домов, находят сейчас во всех городах, освобождаемых от российских оккупантов.

Он подчеркнул, что на страшных фотографиях тел убитых, лежащих прямо на улицах Бучи, далеко не все, что пришлось пережить местным жителям.

"Оккупанты убивали людей даже просто для развлечения, а также чтобы ограбить их дома. Людей бросали умирать в колодце. Пытали. Расстреливали. Убивали гранатами в подвалах, где люди скрывались от обстрелов. Российские военные убивали беженцев на дорогах. Открывали огонь по машинам, на которых было написано "Дети". Сотни таких расстрелянных и сожженных машин оставались на дорогах", – рассказал Зеленский.

Президент сообщил, что только в Киевской области известно о 1126 убитых оккупантами украинцах, из которых 40 детей, и еще не все захоронения найдены.

"Один только пример. В селе Ягодное Черниговской области оккупанты согнали всех жителей села в подвал школы и держали там неделями. Это небольшая сельская школа, небольшой подвал, в котором только от удушья умерло около 10 человек. Младшему ребенку в подвале – три месяца. Представьте: три месяца ребенку! А самому старшему человеку – 93 года. А всего в подвале было около 400 человек!" – заявил президент

Он отметил, что за 57 дней полномасштабной войны ВСУ освободили около тысячи населенных пунктов Украины, захваченных Россией, но количество оккупированных городов и общин еще больше.

"Мы сражаемся против российских войск не просто за наше государство. Не просто за независимость. А буквально за выживание для наших людей. За то, чтобы украинцев не расстреливали. За то, чтобы украинцев не пытали. За то, чтобы украинцев не насиловали. И чтобы не вывозили в Россию", – подчеркнул Зеленский.

По его информации, российские оккупанты уже вывезли с той территории, которую они заняли, не менее 500 тыс. украинских граждан – "это как два ваших города Порту", добавил он.

"Депортированных украинцев лишают средств связи, у них забирают все, даже документы. Их распределяют по отдаленным регионам России. Оккупанты создали специальные фильтрационные лагеря для того, чтобы распределять людей. Часть тех, кто туда попадает, просто убивают. Девушек насилуют. Представьте, что это такое, когда девушка спасается из такого фильтрационного лагеря россиян, а в ответ на вопрос о том, как ей это удалось, она говорит, что просто не понравилась российским солдатам. Если бы она понравилась, то ее изнасиловали бы и потом убили, как многих других", – сказал Зеленский.

Мариуполь, отметил он, до войны был городом, сопоставимым по размерам с Лиссабоном, а теперь он полностью разрушен, сотни тысяч мирных жителей более месяца были в нем без еды, без воды, без медикаментов, под постоянными обстрелами.

"Во время боевых действий России против Мариуполя в городе погибли десятки тысяч украинцев. Мы даже не знаем точное количество погибших. И можем не узнать. Потому что российские войска ввезли в город так называемые мобильные крематории – специальные машины для уничтожения тел людей. Оккупанты сделали выводы из того, как мир отреагировал на массовые убийства в Буче. И теперь россияне стараются скрыть следы военных преступлений", – сказал президент.

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