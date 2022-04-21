ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине освобождены от оккупантов уже 934 населенных пункта – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский призвал украинцев, которые возвращаются домой, быть очень внимательными и не заходить на еще не проверенную территорию
Зеленский призвал украинцев, которые возвращаются домой, быть очень внимательными и не заходить на еще не проверенную территорию
Фото: president.gov.ua

Ситуация на востоке и юге страны остается максимально жесткой, оккупанты не оставляют попыток получить "хоть какую-то победу", заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал в обращении 20 апреля, которое опубликовал Офис президента.

"Продолжается возвращение к нормальной жизни освобожденных городов и общин Украины. Освобождены уже 934 населенных пункта. Полиция возобновила работу в 435 населенных пунктах. Местное самоуправление заработало в 431 общине. Работа гуманитарных штабов начата в 361 населенном пункте. Постепенно восстанавливаем доступ людей к медицинским и образовательным услугам, в органы социальной защиты. Восстанавливаем автомобильное сообщение, поставки электричества, газа, воды", – сказал президент.

По его словам, среди наибольших угроз остаются мины и растяжки, установленные оккупантами, и неразорвавшиеся снаряды. Чтобы обезвредить их все, спасателям нужно много времени и усилий.

"Еще раз призываю наших граждан, которые возвращаются в освобожденные общины, быть очень внимательными. Не заходить на территорию, которая еще не была проверена. Не заходить пока в леса. Если увидите что-нибудь, похожее на мину или растяжку, сразу сообщайте полиции и спасателям. Не медлите и не пытайтесь самостоятельно убрать опасные предметы", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что ситуация на востоке и юге страны остается "максимально жесткой".

"Оккупанты не оставляют попыток путем нового масштабного наступления одержать хоть какую-то победу для себя. Хотя бы что-нибудь, что они смогут "скормить" своим пропагандистам. И я искренне благодарен каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице, всем Вооруженным силам Украины, всем нашим городам, всем нашим общинам, которые противятся захватчикам", – сказал президент. 

Он добавил, что уже традиционно перед записью обращения подписал указ о награждении украинских защитников. Государственными наградами отмечены 203 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них 49 – посмертно. Пятерым военным присвоено звание Героя Украины посмертно.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/509920307350126/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: война, Владимир Зеленский, война России против Украины, разминирование, награды
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В черном пальто с двумя белыми пони. Королевский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия
В черном пальто с двумя белыми пони. Королевский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия
Комаров о многолетнем запрете на въезд в РФ: Только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Идиоты, нет слов
Комаров о многолетнем запрете на въезд в РФ: Только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Идиоты, нет слов
Санина спела в Румынии украинский гимн перед футбольным матчем в поддержку Украины. Видео
Санина спела в Румынии украинский гимн перед футбольным матчем в поддержку Украины. Видео
  Скичко рассказал, почему ушел с должности главы Черкасской ОГА
  Скичко рассказал, почему ушел с должности главы Черкасской ОГА
  Данилко о запретном списке на въезд в РФ: Что мне там смотреть? Единственное на похоронах Путина не смогу быть
  Данилко о запретном списке на въезд в РФ: Что мне там смотреть? Единственное – на похоронах Путина не смогу быть
Потап прокомментировал запрет на въезд в РФ ему и Каменских до 2072 года
Потап прокомментировал запрет на въезд в РФ ему и Каменских до 2072 года
Дорн отправляется в тур по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины
Дорн отправляется в тур по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины
"По сути своей это биомусор". Мозговая дала определение российской оппозиции и рассказала, где все адекватные россияне
"По сути своей это биомусор". Мозговая дала определение российской оппозиции и рассказала, где все адекватные россияне
Джамала, Комаров, Вакарчук и Комаровский. Российские СМИ опубликовали список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет
Джамала, Комаров, Вакарчук и Комаровский. Российские СМИ опубликовали список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет
"Готовились к пенсиям на Лазурном берегу, а их ждут в Гааге на скамье подсудимых". Роднянский рассказал о "негативной селекции" элит в РФ
"Готовились к пенсиям на Лазурном берегу, а их ждут в Гааге на скамье подсудимых". Роднянский рассказал о "негативной селекции" элит в РФ
  Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно
  Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно
"Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира". Хименес-Браво высказался о российской элите
"Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира". Хименес-Браво высказался о российской элите
Жена Зеленского – о возможном покушении на его жизнь: Россия способна на все
Жена Зеленского – о возможном покушении на его жизнь: Россия способна на все
Птушкину запретили въезд в РФ до 2072 года. Путешественник отреагировал
Птушкину запретили въезд в РФ до 2072 года. Путешественник отреагировал
"Люди строили, брали кредиты, мечтали, и все разрушено – жизни, судьбы". Ребрик рассказала, как с семьей покидала Киев в первый день войны
"Люди строили, брали кредиты, мечтали, и все разрушено – жизни, судьбы". Ребрик рассказала, как с семьей покидала Киев в первый день войны
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (103384)
2
Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео (101880)
3
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (75802)
4
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии" (51726)
5
"Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России (48331)
6
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (36872)
7
"Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове (28219)
8
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений (24684)
 
 
 
 