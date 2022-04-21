В Украине освобождены от оккупантов уже 934 населенных пункта – Зеленский

Зеленский призвал украинцев, которые возвращаются домой, быть очень внимательными и не заходить на еще не проверенную территорию Фото: president.gov.ua

"Продолжается возвращение к нормальной жизни освобожденных городов и общин Украины. Освобождены уже 934 населенных пункта. Полиция возобновила работу в 435 населенных пунктах. Местное самоуправление заработало в 431 общине. Работа гуманитарных штабов начата в 361 населенном пункте. Постепенно восстанавливаем доступ людей к медицинским и образовательным услугам, в органы социальной защиты. Восстанавливаем автомобильное сообщение, поставки электричества, газа, воды", – сказал президент.

По его словам, среди наибольших угроз остаются мины и растяжки, установленные оккупантами, и неразорвавшиеся снаряды. Чтобы обезвредить их все, спасателям нужно много времени и усилий.

"Еще раз призываю наших граждан, которые возвращаются в освобожденные общины, быть очень внимательными. Не заходить на территорию, которая еще не была проверена. Не заходить пока в леса. Если увидите что-нибудь, похожее на мину или растяжку, сразу сообщайте полиции и спасателям. Не медлите и не пытайтесь самостоятельно убрать опасные предметы", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что ситуация на востоке и юге страны остается "максимально жесткой".

"Оккупанты не оставляют попыток путем нового масштабного наступления одержать хоть какую-то победу для себя. Хотя бы что-нибудь, что они смогут "скормить" своим пропагандистам. И я искренне благодарен каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице, всем Вооруженным силам Украины, всем нашим городам, всем нашим общинам, которые противятся захватчикам", – сказал президент.

Он добавил, что уже традиционно перед записью обращения подписал указ о награждении украинских защитников. Государственными наградами отмечены 203 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них 49 – посмертно. Пятерым военным присвоено звание Героя Украины посмертно.

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