Оккупанты сосредоточили в Белгородской области более 90 ударных и многоцелевых вертолетов – Генштаб ВСУ

На территории Белгородской области россияне завершили оборудование вертолетных взлетно-посадочных площадок, где, по данным Генштаба ВСУ, сосредоточено более 90 ударных и многоцелевых вертолетов.
"Враг продолжает частичную блокировку Харькова, пытается производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Оккупанты провели перегруппировку войск на изюмском направлении и организовали наступление в районе села Дибровное, имевшее "частичный успех".
В районе села Старая Гнилица наступление успеха не имело, россияне понесли потери и отошли. Кроме того, не удалась попытка захватить село Долгенькое – оккупанты с потерями отступили. В Генштабе обратили внимание, что российские военные пытались действовать на этом направлении в военной форме украинского образца.
"Продолжается перебрасывание дополнительных подразделений оккупантов. Так, на железнодорожной станции Купянск-Сортировочный зафиксированы разгрузка эшелона с вооружением и военной техникой и перемещение артиллерийских подразделений", – добавили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По информации начальника следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергея Болвинова на вечер 19 апреля, в Харьковской области оккупанты убили 560 мирных жителей, в том числе 26 детей.