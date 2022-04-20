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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сосредоточили в Белгородской области более 90 ударных и многоцелевых вертолетов – Генштаб ВСУ

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Россияне оборудовали вертолетные взлетно-посадочные площадки неподалеку от украинской границы
Россияне оборудовали вертолетные взлетно-посадочные площадки неподалеку от украинской границы
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

На слобожанском направлении оккупанты усиливают группировку армейской авиации вблизи государственной границы Украины. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 20 апреля.

На территории Белгородской области россияне завершили оборудование вертолетных взлетно-посадочных площадок, где, по данным Генштаба ВСУ, сосредоточено более 90 ударных и многоцелевых вертолетов.

"Враг продолжает частичную блокировку Харькова, пытается производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Оккупанты провели перегруппировку войск на изюмском направлении и организовали наступление в районе села Дибровное, имевшее "частичный успех".

В районе села Старая Гнилица наступление успеха не имело, россияне понесли потери и отошли. Кроме того, не удалась попытка захватить село Долгенькое – оккупанты с потерями отступили. В Генштабе обратили внимание, что российские военные пытались действовать на этом направлении в военной форме украинского образца.

"Продолжается перебрасывание дополнительных подразделений оккупантов. Так, на железнодорожной станции Купянск-Сортировочный зафиксированы разгрузка эшелона с вооружением и военной техникой и перемещение артиллерийских подразделений", – добавили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/299092695737149

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По информации начальника следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергея Болвинова на вечер 19 апреля, в Харьковской области оккупанты убили 560 мирных жителей, в том числе 26 детей.

Теги: Харьков, Генштаб ВСУ, авиация, граница, Изюм, Харьковская область, вертолет, Белгородская область, Купянск, война России против Украины, российские военные
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