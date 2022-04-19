В Харьковской области оккупанты повредили 80 памятников архитектуры – ОГА

"С начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины почти каждый день враг беспощадно разрушает наше культурное наследие. Продолжаются боевые действия, обстрелы, некоторые территории оккупированы, из-за чего невозможно сегодня провести инвентаризацию, представить все масштабы разрушений. К сожалению, уже точно известно, что на территории Харькова и Харьковской области повреждения или разрушения получили ряд памятников культурного наследия", – заявили в департаменте культуры и туризма ОВА.

Среди пострадавших памятников культуры:

Мемориальный комплекс "Дробицкий яр";

Украинско-польский мемориал;

остатки Изюмской крепости, построенной в 1681 году;

Мемориальный комплекс в честь погибших воинов-освободителей в Изюме;

Дом "Слово" в центре Харькова;

библиотека имени Короленко;

Харьковский художественный музей;

областной Дворец детского и юношеского творчества.

В области разрушены или повреждены около 80 памятников архитектуры.

По предварительным данным Министерства культуры и информационной политики Украины на 18 апреля, оккупанты разрушили в стране 200 объектов культурного наследия.

"Разрушение объектов культурного наследия является военным преступлением по Гаагской конвенции 1954 года. В настоящее время идет сбор доказательств преступлений РФ против украинского культурного наследия. Министерство верифицирует доказательную базу для дальнейшего использования в Международном уголовном суде в Гааге", – сообщили в министерстве.

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