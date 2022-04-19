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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области оккупанты повредили 80 памятников архитектуры – ОГА

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Оккупанты обстреляли Мемориальный комплекс жертвам тоталитаризма в Харькове
Оккупанты обстреляли Мемориальный комплекс жертвам тоталитаризма в Харькове
Фото: Nataliya Zubar / Facebook

В Харьковской области российские оккупационные войска разрушили или повредили восемь памятников культурного наследия и 80 памятников архитектуры. Об этом пресс-служба областной государственной (военной) администрации сообщила в Facebook 18 апреля.

"С начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины почти каждый день враг беспощадно разрушает наше культурное наследие. Продолжаются боевые действия, обстрелы, некоторые территории оккупированы, из-за чего невозможно сегодня провести инвентаризацию, представить все масштабы разрушений. К сожалению, уже точно известно, что на территории Харькова и Харьковской области повреждения или разрушения получили ряд памятников культурного наследия", – заявили в департаменте культуры и туризма ОВА.

Среди пострадавших памятников культуры:

  • Мемориальный комплекс "Дробицкий яр";
  • Украинско-польский мемориал;
  • остатки Изюмской крепости, построенной в 1681 году;
  • Мемориальный комплекс в честь погибших воинов-освободителей в Изюме;
  • Дом "Слово" в центре Харькова;
  • библиотека имени Короленко;
  • Харьковский художественный музей;
  • областной Дворец детского и юношеского творчества.

В области разрушены или повреждены около 80 памятников архитектуры.

https://www.facebook.com/KharkivRegionalStateAdministration/posts/366147722222387

По предварительным данным Министерства культуры и информационной политики Украины на 18 апреля, оккупанты разрушили в стране 200 объектов культурного наследия.

"Разрушение объектов культурного наследия является военным преступлением по Гаагской конвенции 1954 года. В настоящее время идет сбор доказательств преступлений РФ против украинского культурного наследия. Министерство верифицирует доказательную базу для дальнейшего использования в Международном уголовном суде в Гааге", – сообщили в министерстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля. По данным мэра города Игоря Терехова на 13 апреля, оккупанты уничтожили 1937 объектов, из которых 1671 жилой дом, 75 школ.

15 апреля в результате обстрела оккупантами Харькова погибли 10 мирных жителей16 апреля – трое.

По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 18.00 18 апреля, оккупанты убили в Харьковской области 554 мирных жителей, в том числе 26 детей.

Теги: Украина, Харьков, памятник, туризм, культура, Харьковская область, обстрелы, мемориал, война России против Украины, архитектура, разрушения
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