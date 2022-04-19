В Харьковской области оккупанты повредили 80 памятников архитектуры – ОГА

"С начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины почти каждый день враг беспощадно разрушает наше культурное наследие. Продолжаются боевые действия, обстрелы, некоторые территории оккупированы, из-за чего невозможно сегодня провести инвентаризацию, представить все масштабы разрушений. К сожалению, уже точно известно, что на территории Харькова и Харьковской области повреждения или разрушения получили ряд памятников культурного наследия", – заявили в департаменте культуры и туризма ОВА.
Среди пострадавших памятников культуры:
В области разрушены или повреждены около 80 памятников архитектуры.
По предварительным данным Министерства культуры и информационной политики Украины на 18 апреля, оккупанты разрушили в стране 200 объектов культурного наследия.
"Разрушение объектов культурного наследия является военным преступлением по Гаагской конвенции 1954 года. В настоящее время идет сбор доказательств преступлений РФ против украинского культурного наследия. Министерство верифицирует доказательную базу для дальнейшего использования в Международном уголовном суде в Гааге", – сообщили в министерстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля. По данным мэра города Игоря Терехова на 13 апреля, оккупанты уничтожили 1937 объектов, из которых 1671 жилой дом, 75 школ.
15 апреля в результате обстрела оккупантами Харькова погибли 10 мирных жителей, 16 апреля – трое.
По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 18.00 18 апреля, оккупанты убили в Харьковской области 554 мирных жителей, в том числе 26 детей.