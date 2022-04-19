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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Изюме российские оккупанты принудительно мобилизуют мужчин – омбудсмен

Проход через блокпост мужчинам в Изюме разрешается только при наличии военного билета, отметила Денисова
Проход через блокпост мужчинам в Изюме разрешается только при наличии военного билета, отметила Денисова
Фото: Обрії Ізюмщини / Facebook

Российские оккупационные войска принудительно мобилизуют для участия в войне против Украины жителей временно оккупированного Изюма (Харьковская область).

Об этом 19 апреля в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"За неимением человеческих ресурсов захватчики пытаются приобщить к боевым действиям местных жителей временно захваченных территорий, – написала омбудсмен. – В городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин. Теперь проход через блокпост мужчинам разрешается только при наличии военного билета".

Кроме того, по словам Денисовой, оккупанты "врываются в дома жителей Изюма – ищут бывших ветеранов АТО и общественных активистов".

Также местных мужчин агитируют вступать в ряды так называемой народной милиции.

Денисова напомнила, что принудительная мобилизация на оккупированных территориях является нарушением ст. 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Она строго-настрого запрещает оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которого они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах", – подчеркнула уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступлений.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/524334902381120

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник сообщил о захвате города оккупантами 1 апреля.

Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин писал 13 апреля, что в городе осталось не менее 15 тыс. человек, причем "термин "гуманитарная катастрофа" уже не отображает ужаса ситуации": уже больше месяца нет воды, света, газа, тепла, люди живут в разрушенных домах без окон и дверей, без лекарств, продуктов, гуманитарной помощи и надежды на эвакуацию.

16 апреля в Генштабе сообщили, что РФ сосредоточила возле Изюма более 20 батальонных тактических групп. В тот же день российские госСМИ сообщили о вывозе из Изюма 100 украинцев.

В сводках Генштаба и областных властей Изюм давно называют самой горячей точкой в Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, милиция, Людмила Денисова, захват, оккупация, мобилизация, Изюм, Харьковская область, ветераны, запрет, вторжение, блокпост, преступление, АТО, украинцы, омбудсмен, война России против Украины, конвенция, население, мужчины
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