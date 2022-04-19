В Изюме российские оккупанты принудительно мобилизуют мужчин – омбудсмен

Проход через блокпост мужчинам в Изюме разрешается только при наличии военного билета, отметила Денисова Фото: Обрії Ізюмщини / Facebook

Об этом 19 апреля в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"За неимением человеческих ресурсов захватчики пытаются приобщить к боевым действиям местных жителей временно захваченных территорий, – написала омбудсмен. – В городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин. Теперь проход через блокпост мужчинам разрешается только при наличии военного билета".

Кроме того, по словам Денисовой, оккупанты "врываются в дома жителей Изюма – ищут бывших ветеранов АТО и общественных активистов".

Также местных мужчин агитируют вступать в ряды так называемой народной милиции.

Денисова напомнила, что принудительная мобилизация на оккупированных территориях является нарушением ст. 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Она строго-настрого запрещает оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которого они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах", – подчеркнула уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступлений.

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