В Изюме российские оккупанты принудительно мобилизуют мужчин – омбудсмен

Об этом 19 апреля в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
"За неимением человеческих ресурсов захватчики пытаются приобщить к боевым действиям местных жителей временно захваченных территорий, – написала омбудсмен. – В городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин. Теперь проход через блокпост мужчинам разрешается только при наличии военного билета".
Кроме того, по словам Денисовой, оккупанты "врываются в дома жителей Изюма – ищут бывших ветеранов АТО и общественных активистов".
Также местных мужчин агитируют вступать в ряды так называемой народной милиции.
Денисова напомнила, что принудительная мобилизация на оккупированных территориях является нарушением ст. 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
"Она строго-настрого запрещает оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которого они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах", – подчеркнула уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.
Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступлений.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник сообщил о захвате города оккупантами 1 апреля.
Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин писал 13 апреля, что в городе осталось не менее 15 тыс. человек, причем "термин "гуманитарная катастрофа" уже не отображает ужаса ситуации": уже больше месяца нет воды, света, газа, тепла, люди живут в разрушенных домах без окон и дверей, без лекарств, продуктов, гуманитарной помощи и надежды на эвакуацию.
16 апреля в Генштабе сообщили, что РФ сосредоточила возле Изюма более 20 батальонных тактических групп. В тот же день российские госСМИ сообщили о вывозе из Изюма 100 украинцев.
В сводках Генштаба и областных властей Изюм давно называют самой горячей точкой в Харьковской области.