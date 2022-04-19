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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе 19 апреля уничтожены самолет и вертолет российских оккупантов – штаб ООС

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За сутки в зоне ООС отбили 10 атак противника
За сутки в зоне ООС отбили 10 атак противника
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

19 апреля Вооруженные силы Украины отбили на Донбассе 10 атак российских оккупантов, проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

За текущие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что "украинские защитники уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и две единицы автомобильной техники".

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету", – заявили в пресс-центре штаба.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/353807013441282

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке.

Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Россия начала битву за Донбасс, и предупредил, что Украина будет защищаться. "Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно", – подчеркнул он.

По данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов с начала войны против Украины (24 февраля) составили 169 самолетов и 150 вертолетов, а также около 20,8 тыс. человек личного состава.

Теги: Россия, война, самолет, оккупация, Вооруженные силы Украины, вертолет, самолеты, ВСУ, война России против Украины, ракеты, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС, потери России
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