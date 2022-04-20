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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Житель Киевской области, выдавая себя за монаха, освящал технику оккупантов – прокуратура

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Мужчина совершал освящение техники и обряды крещения оккупантов, рассказали в прокуратуре
Мужчина совершал освящение техники и обряды крещения оккупантов, рассказали в прокуратуре
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Правоохранители собщили жителю села Андреевка Бучанского района Киевской области о подозрении в сотрудничестве с российскими оккупантами. Об этом в Telegram написала пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних, во время оккупации села РФ сотрудничал с захватчиками.

"Подозреваемый предоставил оккупантам жилье и снабжал их продуктами питания. Также он сообщал врагу о месте жительства обеспеченных граждан, дома которых военные страны-агрессора грабили. Кроме этого, мужчина представлялся монахом, совершал освящение вражеской техники и совершал обряды крещения военных РФ", – рассказали в ОГПУ.

В прокуратуре отметили, что Андреевка в Макаровской объединенной территориальной общине наиболее сильно пострадала, инфраструктура села уничтожена оккупантами более чем на 60%.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 4, ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Для него избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

По данным на 12 апреля, среди убитых россиянами в Киевской области насчитывалось 403 мирных жителя Бучи.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Буче, в частности, российские оккупанты систематически насиловали около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет, девять из них беременны.

Теги: Украина, оккупация, правоохранители, Буча, война России против Украины, подозрение, инфраструктура, население, сотрудничество, российские оккупанты
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