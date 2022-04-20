Житель Киевской области, выдавая себя за монаха, освящал технику оккупантов – прокуратура

По данным следствия, мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних, во время оккупации села РФ сотрудничал с захватчиками.
"Подозреваемый предоставил оккупантам жилье и снабжал их продуктами питания. Также он сообщал врагу о месте жительства обеспеченных граждан, дома которых военные страны-агрессора грабили. Кроме этого, мужчина представлялся монахом, совершал освящение вражеской техники и совершал обряды крещения военных РФ", – рассказали в ОГПУ.
В прокуратуре отметили, что Андреевка в Макаровской объединенной территориальной общине наиболее сильно пострадала, инфраструктура села уничтожена оккупантами более чем на 60%.
Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 4, ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Для него избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
По данным на 12 апреля, среди убитых россиянами в Киевской области насчитывалось 403 мирных жителя Бучи.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Буче, в частности, российские оккупанты систематически насиловали около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет, девять из них беременны.