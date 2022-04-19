Оккупанты убили в Буче Илью Навального. Он оказался родственником российского оппозиционера

Тело Ильи Навального нашли в братской могиле после освобождения Бучи от оккупантов Фото: Алексей Навальный / Facebook

"Илья был дальним родственником Алексея, у них есть общий прадед", – сказал мужчина.

Павел Навальный является троюродным братом оппозиционного политика. Украинец рассказал, что в Киевской области живут более близкие родственники Алексея Навального, они во время оккупации не пострадали.

Навальный 19 апреля в Facebook прокомментировал убийство жителя Бучи. Оппозиционер отметил, что не знает, приходится ли тот ему родственником.

"Рядом с мертвым телом на земле лежит паспорт на фамилию Навальный. Это один из убитых в украинском селе Буча. Навальный Илья Иванович. Все обстоятельства указывают на то, что убили его из-за фамилии. Потому и паспорт бросили рядом демонстративно. Совершенно невиновного человека путинские палачи (ну а как еще назвать их, не "российские солдаты" же?) убили за то, что мы с ним однофамильцы. Видимо, надеялись, что родственник", – заявил политик.

По его словам, Илья Навальный родом из села Залесье, как и отец оппозиционера.

"Так что, может быть, и родственник, но вообще в том селе много Навальных. Помню, в детстве был поражен, посмотрев на памятник погибшим в Великой Отечественной. Привык, что фамилия моя редкая, а там несколько Навальных подряд", – сообщил он.

Навальный призвал россиян внести какой-нибудь вклад в то, чтобы остановить войну РФ против Украины и отстранить президента Владимира Путина от власти.

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