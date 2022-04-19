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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты убили в Буче Илью Навального. Он оказался родственником российского оппозиционера

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Тело Ильи Навального нашли в братской могиле после освобождения Бучи от оккупантов
Тело Ильи Навального нашли в братской могиле после освобождения Бучи от оккупантов
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Житель Бучи Киевской области Илья Навальный был убит российскими оккупантами, его тело после освобождения города нашли в братской могиле. Об этом 18 апреля "BBC News Україна" сообщил староста села Новое Залесье Павел Навальный.

"Илья был дальним родственником Алексея, у них есть общий прадед", – сказал мужчина.

Павел Навальный является троюродным братом оппозиционного политика. Украинец рассказал, что в Киевской области живут более близкие родственники Алексея Навального, они во время оккупации не пострадали.

Навальный 19 апреля в Facebook прокомментировал убийство жителя Бучи. Оппозиционер отметил, что не знает, приходится ли тот ему родственником.

"Рядом с мертвым телом на земле лежит паспорт на фамилию Навальный. Это один из убитых в украинском селе Буча. Навальный Илья Иванович. Все обстоятельства указывают на то, что убили его из-за фамилии. Потому и паспорт бросили рядом демонстративно. Совершенно невиновного человека путинские палачи (ну а как еще назвать их, не "российские солдаты" же?) убили за то, что мы с ним однофамильцы. Видимо, надеялись, что родственник", – заявил политик.

По его словам, Илья Навальный родом из села Залесье, как и отец оппозиционера.

"Так что, может быть, и родственник, но вообще в том селе много Навальных. Помню, в детстве был поражен, посмотрев на памятник погибшим в Великой Отечественной. Привык, что фамилия моя редкая, а там несколько Навальных подряд", – сообщил он.

Навальный призвал россиян внести какой-нибудь вклад в то, чтобы остановить войну РФ против Украины и отстранить президента Владимира Путина от власти.

https://www.facebook.com/navalny/posts/517224749960908

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

По данным на 12 апреля, среди убитых россиянами в Киевской области насчитывалось 403 мирных жителя Бучи.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Буче, в частности, российские оккупанты систематически насиловали около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет, девять из них беременны.

Теги: Украина, оппозиция, убийство, Алексей Навальный, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты
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