Оккупанты убили в Буче Илью Навального. Он оказался родственником российского оппозиционера

"Илья был дальним родственником Алексея, у них есть общий прадед", – сказал мужчина.
Павел Навальный является троюродным братом оппозиционного политика. Украинец рассказал, что в Киевской области живут более близкие родственники Алексея Навального, они во время оккупации не пострадали.
Навальный 19 апреля в Facebook прокомментировал убийство жителя Бучи. Оппозиционер отметил, что не знает, приходится ли тот ему родственником.
"Рядом с мертвым телом на земле лежит паспорт на фамилию Навальный. Это один из убитых в украинском селе Буча. Навальный Илья Иванович. Все обстоятельства указывают на то, что убили его из-за фамилии. Потому и паспорт бросили рядом демонстративно. Совершенно невиновного человека путинские палачи (ну а как еще назвать их, не "российские солдаты" же?) убили за то, что мы с ним однофамильцы. Видимо, надеялись, что родственник", – заявил политик.
По его словам, Илья Навальный родом из села Залесье, как и отец оппозиционера.
"Так что, может быть, и родственник, но вообще в том селе много Навальных. Помню, в детстве был поражен, посмотрев на памятник погибшим в Великой Отечественной. Привык, что фамилия моя редкая, а там несколько Навальных подряд", – сообщил он.
Навальный призвал россиян внести какой-нибудь вклад в то, чтобы остановить войну РФ против Украины и отстранить президента Владимира Путина от власти.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
По данным на 12 апреля, среди убитых россиянами в Киевской области насчитывалось 403 мирных жителя Бучи.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Буче, в частности, российские оккупанты систематически насиловали около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет, девять из них беременны.