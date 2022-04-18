Путин присвоил вернувшейся из Бучи бригаде оккупантов звание "гвардейской" за "массовый героизм"

Об указе Путина проинформировала 18 апреля пресс-служба Кремля.

Почетное звание подразделение оккупантов получило якобы за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".

О том, что 64-я ОМСБр российской армии участвовала в оккупации Бучи, писал 3 апреля в Telegram советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Всего он указал восемь подразделений оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)