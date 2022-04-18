Путин присвоил вернувшейся из Бучи бригаде оккупантов звание "гвардейской" за "массовый героизм"

Об указе Путина проинформировала 18 апреля пресс-служба Кремля.
Почетное звание подразделение оккупантов получило якобы за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".
О том, что 64-я ОМСБр российской армии участвовала в оккупации Бучи, писал 3 апреля в Telegram советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Всего он указал восемь подразделений оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
По данным на 12 апреля, среди убитых россиянами в Киевской области насчитывалось 403 мирных жителя Бучи.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Буче, в частности, российские оккупанты систематически насиловали около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет, девять из них беременны.