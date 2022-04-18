В РФ с отказниками от участия в войне работает ФСБ, угрожают расправами с родственниками – разведка Украины

"В армии РФ продолжается волна отказов от участия в войне против Украины. Так, подтверждено, что среди контрактников в подразделениях 150-й мотострелковой дивизии 8-й армии Южного военного округа ВС РФ количество отказов достигло 60–70% от общего числа личного состава", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, с отказавшимися российскими военными "работают" заместители командиров подразделений по военно-политической работе и сотрудники ФСБ.

"Людей убеждают принять участие в наступательных действиях. В случае повторного отказа – угрожают расправами с родственниками. Тем, кого не удалось переубедить, заносят запись в личное дело: "Отказался от участия в специальной военной операции на территории "ЛНР", "ДНР" и Украины". Аналогичную запись получают те, кто до сих пор не участвовал в войне против Украины, а остался в так называемом "стратегическом резерве" в пунктах постоянной дислокации", – объяснили в ГУР.

В Минобороны Украины рассказали также, что в военные билеты тех россиян, которые прибыли в части в ходе ротации, но отказались воевать, ставят штамп: "Уклонился от выполнения обязанностей военной службы и служебно-боевых заданий во время проведения специальной военной операции на территории Украины".

"Также применяются "специфические" методы убеждения. В частности, обещанная выплата за ранение или контузию на сумму 3 млн руб. (около 1,1 млн грн. – "ГОРДОН") осуществляется только в случае возвращения военнослужащего в подразделение для дальнейшего участия в боевых действиях. В противном случае у российских военнослужащих возникают критические проблемы с оформлением документов и даже получением надлежащих медицинских услуг и справок о самом наличии ранения", – рассказали в ГУР.

По информации ГУР, российское командование пытается скрыть реальное количество убитых военных.

"Их тела скапливаются в моргах населенных пунктов Ростовской области. Многие тела находятся в моргах уже больше месяца", – подчеркнули в военной разведке Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)