В оккупированном Геническе россияне устанавливают памятник Ленину

Сперва о начале установки памятника написал в Facebook первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он опубликовал фото, где установили ноги Ленина.
"Прислали из Геническа. Орки в Херсонской области продолжают свои эксперименты по перемещению в прошлое. Красные флаги, памятники советской эпохи. И все это на фоне усугубляющегося гуманитарного кризиса, жесткого подавления инакомыслия и проявления гражданской позиции. Мотив их абсолютно прозрачен – пытаются паразитировать на ностальгических настроениях населения", – отметил он.
Позже уже фото целого памятника, установленного возле здания райгосадминистрации, опубликовал в Facebook коллаборант Геннадий Малюков, которого оккупанты назначили руководить местной "милицией". Также на здании видны российский и коммунистический флаги.
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В Геническе памятник Ленину демонтировали 16 июля 2015 года в рамках декоммунизации, сообщал УНИАН.
9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.