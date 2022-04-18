В оккупированном Геническе россияне устанавливают памятник Ленину

Сперва о начале установки памятника написал в Facebook первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он опубликовал фото, где установили ноги Ленина.

"Прислали из Геническа. Орки в Херсонской области продолжают свои эксперименты по перемещению в прошлое. Красные флаги, памятники советской эпохи. И все это на фоне усугубляющегося гуманитарного кризиса, жесткого подавления инакомыслия и проявления гражданской позиции. Мотив их абсолютно прозрачен – пытаются паразитировать на ностальгических настроениях населения", – отметил он.

Позже уже фото целого памятника, установленного возле здания райгосадминистрации, опубликовал в Facebook коллаборант Геннадий Малюков, которого оккупанты назначили руководить местной "милицией". Также на здании видны российский и коммунистический флаги.