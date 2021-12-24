"Не Ленин, а Лениненко". В соцсетях высмеяли слова Путина о том, что Украину создал Ленин

"Разве у Мексики и США никогда не было территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Забыли, что ли? Ну ладно, все затихло, никто не вспоминает про это так, как вспоминают сегодня про [оккупированный Россией] Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина складывалась. Кто ее создал? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Договор 22-го года союзный и 24-й год ­– конституция. После его смерти, но по его принципам. Забыли, что ли? – сказал Путин.

Очередная теория президента РФ о происхождении Украины вызвала волну шуток и фотожаб в социальных сетях. "ГОРДОН" приводит подборку лучших из них.