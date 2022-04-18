​Мэр Бучи Федорук:​ То, что мы пережили в оккупации, поймут только люди, побывавшие на фронте, а не диванные эксперты

"То, что мы пережили в оккупации, поймут только люди, которые находятся на фронте, на передовой, и ощутили на себе все тяготы. Я без упрека. Но диванные эксперты, активисты, которые пробуют вкидывать какую-то информацию, не поймут граждан, которые были в оккупации", – подчеркнул Федорук.

Он признался, что испытывает ненависть к россиянам.

"Когда я видел эти братские могилы, я чувствовал ненависть. И понимание того, если не свершится правосудие, международный трибунал, и виновные не будут наказаны, как после Второй мировой войны, то каждый украинец будет ставить цель найти того, кто убил его родственника, и наказать. Такое не прощается. Украинцы такого не простят никогда. Если не наказать за то, что россияне сделали в Украине, их аппетиты вырастут", – считает Федорук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube