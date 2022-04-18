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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россия смеется миру в лицо". Подоляк прокомментировал присвоение гвардейского звания оккупантам из Бучи

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В Буче были убиты более 400 мирных жителей
В Буче были убиты более 400 мирных жителей
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин смеется над мировым сообществом, присвоив звание гвардейского подразделению российских войск, принимавшему участие в оккупации Бучи Киевской области. Об этом 18 апреля заявил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Пока кто-то дискутирует, можно ли называть преступления России в Украине геноцидом, Россия продолжает смеяться миру в лицо. Путин присвоил почетное гвардейское звание бригаде, находившейся в Буче. "За героизм и отвагу", – говорится в указе. В убийствах детей и изнасиловании женщин, надо понимать?" – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

18 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин присвоил звание гвардейской 64-й отдельной мотострелковой бригаде российских войск. Это подразделение входило в число восьми российских, которые дислоцировались в Буче в тот период, когда оккупанты массово убивали мирных жителей.

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

По данным на 12 апреля, среди убитых россиянами в Киевской области насчитывалось 403 мирных жителя Бучи.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Буче, в частности, российские оккупанты систематически насиловали около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет, девять из них беременны.

Теги: Россия, Владимир Путин, убийство, война, оккупация, геноцид, советник, Буча, война России против Украины, население, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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