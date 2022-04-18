"Россия смеется миру в лицо". Подоляк прокомментировал присвоение гвардейского звания оккупантам из Бучи

В Буче были убиты более 400 мирных жителей Фото: ЕРА

"Пока кто-то дискутирует, можно ли называть преступления России в Украине геноцидом, Россия продолжает смеяться миру в лицо. Путин присвоил почетное гвардейское звание бригаде, находившейся в Буче. "За героизм и отвагу", – говорится в указе. В убийствах детей и изнасиловании женщин, надо понимать?" – написал он.

Поки хтось дискутує, чи можна називати злочини Рф в * геноцидом, Рф продовжує сміятися світу в обличчя. Путін присвоїв почесне гвардійське звання бригаді, яка перебувала в Бучі. «За героїзм і відвагу», – йдеться в указі. У вбивствах дітей та * валтуванні жінок, треба розуміти? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 18, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

18 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин присвоил звание гвардейской 64-й отдельной мотострелковой бригаде российских войск. Это подразделение входило в число восьми российских, которые дислоцировались в Буче в тот период, когда оккупанты массово убивали мирных жителей.