"Мы задокументируем все исповеди!" Телеведущий Суханов призвал украинцев делиться историями о войне

Алексей Суханов: Я хочу, чтобы мы все помнили эту трагедию. И не просто статистику, помнили украинскую трагедию в историях, в лицах столкнувшихся с ней людей Фото: obozrevatel.com

"Я хочу, чтобы мы все помнили эту трагедию. И не просто статистику, помнили украинскую трагедию в историях, в лицах столкнувшихся с ней людей. Вместе с вами мы будем собирать свидетельства мирных, пострадавших от войны. Они станут частью самого масштабного музея памяти. В правде о войне, которую Россия развязала против Украины, ее народа, его права на самобытность и вообще против его права на физическое существование, важны каждый человек, каждый голос. Мы задокументируем все исповеди, чтобы без искажений и цензуры каждый в мире знал и помнил, что переживают украинцы", – цитирует издание телеведущего.

Суханов поделился историей Сергея Перебийниса, который потерял жену и двоих детей, когда русские войска расстреляли их из минометов на мосту в Ирпень во время эвакуации. Семья в 2014 году уехала из оккупированного Россией Донецка в Киевскую область.

"Голоса Мирных" – онлайн-музей памяти, основанный Фондом Рината Ахметова в 2020 году, чтобы документировать свидетельства гражданского населения Украины, опыт каждого мирного человека о трагических событиях войны, которую Россия развязала против Украины. Музей собирает, хранит и делится с миром исповедями обычных украинцев, жертв и очевидцев войны, ради понимания жизни мирных в условиях российской агрессии, ради того, чтобы ни одно преступление против человечности не было забыто, чтобы наши память, боль и гнев переродились в нашу силу ради лучшего будущего, ради восстановления свободной Украины и достойной жизни украинцев", – сказано в сообщении.

Свою историю можно рассказать на портале музея "Голоса Мирных" или бесплатной горячей линии 0 800 509 001.

Проект поддержали телеканалы "Украина", "Украина 24", программа "Говорит Украина".