В Украине зарегистрировано почти 7,5 тыс. уголовных производств против оккупантов из РФ, Беларуси и их пособников – МВД

"За время полномасштабного вторжения России было зафиксировано около 7,5 тыс. уголовных производств за совершение преступлений военнослужащими России, Беларуси и их пособниками. Больше всего – более 5 тыс. производств – нарушение законов и обычаев войны. Около 200 лицам уже сообщили о подозрении. Практически все они были задержаны и находятся под стражей. Более 1,6 тыс. – это посягательство на неприкосновенность и территориальную целостность Украины”, – уточнил Пантелеев.
Он подчеркнул, что на освобожденных от оккупантов территориях работают более 300 следственно-оперативных групп, собирающих доказательства и документирующих преступления российских военных.
Пантелеев отметил, что следователи Нацполиции обнаружили в освобожденных районах более 1000 тел погибших и замученных жителей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".
28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека. 1 марта ЕСПЧ применил правило 39 и вынес решение, которым приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине.
Помимо этого, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Президент РФ Владимир Путин не фигурирует в уголовных производствах, открытых украинскими правоохранителями, так как имеет функциональный иммунитет, объясняла генпрокурор Ирина Венедиктова.
Она подчеркивала, что глава Кремля – наибольший военный преступник XXI века. Неоднократно так Путина называл президент США Джо Байден.