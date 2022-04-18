В Украине зарегистрировано почти 7,5 тыс. уголовных производств против оккупантов из РФ, Беларуси и их пособников – МВД

На освобожденных от оккупантов территориях работают более 300 следственно-оперативных групп Фото: Національна поліція України / Facebook

"За время полномасштабного вторжения России было зафиксировано около 7,5 тыс. уголовных производств за совершение преступлений военнослужащими России, Беларуси и их пособниками. Больше всего – более 5 тыс. производств – нарушение законов и обычаев войны. Около 200 лицам уже сообщили о подозрении. Практически все они были задержаны и находятся под стражей. Более 1,6 тыс. – это посягательство на неприкосновенность и территориальную целостность Украины”, – уточнил Пантелеев.

Он подчеркнул, что на освобожденных от оккупантов территориях работают более 300 следственно-оперативных групп, собирающих доказательства и документирующих преступления российских военных.

Пантелеев отметил, что следователи Нацполиции обнаружили в освобожденных районах более 1000 тел погибших и замученных жителей.

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