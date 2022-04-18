Оккупанты обстреляли село в Днепропетровской области системой залпового огня "Торнадо-С"

"В результате обстрела оккупантами погиб местный житель. Повреждения получили жилые дома и автомобили жителей поселка. Военные объекты на данной территории отсутствуют", – отметили в посте.

Правоохранители открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"Действия РФ представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно конвенции о запрете кассетного оружия", – подчеркнули в прокуратуре.

16 апреля оккупанты обстреляли в Днепропетровской области неработающую птицефабрику.



Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область. В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, а в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

Мэр Днепра Борис Филатов 7 апреля во время брифинга призвал жителей города, которые выехали, пока не возвращаться. Он посоветовал женщинам, детям, пожилым людям и тем, кто не задействован на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре города, уехать из Днепра.