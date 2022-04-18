"У человека две реальности". Украинский психотерапевт считает, что у Путина симптомы шизофрении

Путин находится у власти в России более 20 лет Фото: ЕРА

"У Путина есть все. Просто все. Я его не тестировала, не анализировала, но как психотерапевт могу сказать, что очень много похожего на шизофрению. Это правда. Что такое шизофрения? Скажу быстро, чтобы людям было понятно, простыми словами. Это когда у человека две реальности", – сказала она.

Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

"История не меняется: так же, как находились с [Владимиром] Лениным, так же, как находились с [Иосифом] Сталиным. Читайте историю. В любом случае они его каким-то образом укокошат", – отметила Рыхальская.