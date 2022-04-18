"У человека две реальности". Украинский психотерапевт считает, что у Путина симптомы шизофрении

"У Путина есть все. Просто все. Я его не тестировала, не анализировала, но как психотерапевт могу сказать, что очень много похожего на шизофрению. Это правда. Что такое шизофрения? Скажу быстро, чтобы людям было понятно, простыми словами. Это когда у человека две реальности", – сказала она.
Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.
"История не меняется: так же, как находились с [Владимиром] Лениным, так же, как находились с [Иосифом] Сталиным. Читайте историю. В любом случае они его каким-то образом укокошат", – отметила Рыхальская.
Сомнения в адекватности Путина возникли в том числе в связи с его объявлением 24 февраля о вторжении российских войск в Украину. Он заявлял, что цель "спецоперации" – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.