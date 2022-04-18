Шевченко: Я много раз плакал после начала вторжения РФ в Украину

"Много раз плакал после начала вторжения. У всех состояние было одинаковое – неопределенность, нервозность, настроение много раз менялось в течение дня. Это был огромный стресс для всех. Надо было находить в себе силы", – рассказал Шевченко.
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Шевченко как нападающий играл за киевский футбольный клуб "Динамо", "Милан", "Челси". Трижды становился лучшим бомбардиром "Лиги чемпионов". Обладатель "Золотого мяча".
С 2016-го до 2021 года Шевченко был главным тренером сборной Украины. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации. Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).