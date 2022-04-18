Шевченко: Я много раз плакал после начала вторжения РФ в Украину

"Много раз плакал после начала вторжения. У всех состояние было одинаковое – неопределенность, нервозность, настроение много раз менялось в течение дня. Это был огромный стресс для всех. Надо было находить в себе силы", – рассказал Шевченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



