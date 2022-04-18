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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шевченко: Говорить о футболе очень тяжело. Но сборная должна собраться и попробовать добыть путевку на чемпионат мира

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Шевченко: Эта игра будет важна для всех нас
Шевченко: Эта игра будет важна для всех нас
Фото: ЕРА

Украина будет гордиться футболистами, которые в такой тяжелый для страны момент выйдут на поле и попробуют добыть путевку на чемипонат мира. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил украинский футболист, экс-главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

"Сейчас не момент обсуждать футбол. Главное для нас – сделать все возможное, чтобы наши военные могли защитить страну. Все внимание и все средства должны быть направлены только на защиту Украины. Да, это будет большой [удар по футболу]. Посмотрим, когда война закончится. Говорить о футболе мне очень тяжело. Я не вижу серьезных аргументов, чтобы обсуждать это", – сказал Шевченко.

В то же время он отметил, что сборной Украины важно собраться и попытаться добыть путевку на чемпионат мира по футболу.

"Я понимаю, что сборная Украины будет собираться. У нее важный матч в июне. Она должна к этому подготовиться – по крайней мере, попробовать на футбольном поле добыть путевку на чемпионат мира. Думаю, у ребят будет возможность это сделать. И огромное желание. Они прекрасно понимают, что будут играть для всей страны. И эта игра будет важна для всех нас. Независимо от результата мы будем гордиться нашими ребятами, которые выйдут на футбольное поле и в такой тяжелый момент попробуют сделать все, чтобы добыть эту путевку", – сказал футболист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 1 ноября по 18 декабря 2022 года.

1 апреля в Дохе состоялась жеребьевка финальной части чемпионата, во время которой определились потенциальные соперники национальной сборной Украины. Планируется, что украинская сборная в полуфинале отбора сразится с Шотландией, а в финале отбора – с Уэльсом.

Теги: Россия, футбол, Дмитрий Гордон, Украина, война, чемпионат мира, война России против Украины, футболист, футболист Андрей Шевченко
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