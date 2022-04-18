Шевченко: Говорить о футболе очень тяжело. Но сборная должна собраться и попробовать добыть путевку на чемпионат мира

"Сейчас не момент обсуждать футбол. Главное для нас – сделать все возможное, чтобы наши военные могли защитить страну. Все внимание и все средства должны быть направлены только на защиту Украины. Да, это будет большой [удар по футболу]. Посмотрим, когда война закончится. Говорить о футболе мне очень тяжело. Я не вижу серьезных аргументов, чтобы обсуждать это", – сказал Шевченко.

В то же время он отметил, что сборной Украины важно собраться и попытаться добыть путевку на чемпионат мира по футболу.

"Я понимаю, что сборная Украины будет собираться. У нее важный матч в июне. Она должна к этому подготовиться – по крайней мере, попробовать на футбольном поле добыть путевку на чемпионат мира. Думаю, у ребят будет возможность это сделать. И огромное желание. Они прекрасно понимают, что будут играть для всей страны. И эта игра будет важна для всех нас. Независимо от результата мы будем гордиться нашими ребятами, которые выйдут на футбольное поле и в такой тяжелый момент попробуют сделать все, чтобы добыть эту путевку", – сказал футболист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube