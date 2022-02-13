Клубным чемпионом мира по футболу впервые стал "Челси"

В финале "Челси" выиграл со счетом 2:1 Фото: ЕРА

В финальном поединке соперником английского клуба стал бразильский "Палмейрас" из города Сан-Паулу. "Челси" победил со счетом 2:1.

Решающий мяч забил за три минуты до конца дополнительного времени матча игрок английского клуба Кай Хаверц. Основное время завершилось со счетом 1:1.

"Челси" впервые в истории выиграл турнир. В 2012 году англичане уже играли в финале, но уступили со счетом 0:1 бразильскому "Коринтиансу".

Третье место клубного чемпионата мира завоевал "Аль-Ахли" из Египта, который со счетом 4:0 обыграл команду "Аль-Хиляль" из Эр-Рияда (Саудовская Аравия).