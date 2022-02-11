Сборная Украины по футболу ухудшила позиции в рейтинге ФИФА

Предыдущий рейтинг был опубликован 23 декабря, тогда украинская команда занимала 25-е место.

По сравнению с предыдущим вариантом рейтинга Украину обогнали Япония (теперь 23-я) и Марокко (24-е).

За последние два месяца сборная Украины поединков не проводила, в то же время в мире проводили другие соревнования с участием сборных, в том числе Кубок африканских наций (завершился 6 февраля).

Скриншот: fifa.com

В топ-10 сборных есть только одно изменение – местами в рейтинге поменялись Аргентина и Англия, теперь они соответственно четвертая и пятая.

Лучшей командой мира по версии ФИФА остается сборная Бельгии.

Скриншот: fifa.com