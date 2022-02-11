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Сборная Украины по футболу ухудшила позиции в рейтинге ФИФА

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Украинская сборная за последние месяцы игр не проводила
Украинская сборная за последние месяцы игр не проводила
Фото: uaf.ua

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном 10 февраля, сборная Украины занимает 27-ю позицию.

Предыдущий рейтинг был опубликован 23 декабря, тогда украинская команда занимала 25-е место.

По сравнению с предыдущим вариантом рейтинга Украину обогнали Япония (теперь 23-я) и Марокко (24-е).

За последние два месяца сборная Украины поединков не проводила, в то же время в мире проводили другие соревнования с участием сборных, в том числе Кубок африканских наций (завершился 6 февраля).

Скриншот: fifa.com
Скриншот: fifa.com

В топ-10 сборных есть только одно изменение – местами в рейтинге поменялись Аргентина и Англия, теперь они соответственно четвертая и пятая.

Лучшей командой мира по версии ФИФА остается сборная Бельгии.

Скриншот: fifa.com
Скриншот: fifa.com

Контекст:

В 2021 году футболисты сборной Украины завершили групповую часть отборочных игр чемпионата мира 2022 года, пробившись в плей-офф отбора. Чтобы попасть на чемпионат мира 2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря, сборная Украины должна победить в двух стыковых матчах раунда плей-офф – в полуфинале (против Шотландии) и в финале. Матчи пройдут в марте.

Теги: футбол, рейтинг, Япония, ФИФА, сборная Украины, Марокко, футболист, соревнования
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