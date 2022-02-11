Сборная Украины по футболу ухудшила позиции в рейтинге ФИФА

Предыдущий рейтинг был опубликован 23 декабря, тогда украинская команда занимала 25-е место.
По сравнению с предыдущим вариантом рейтинга Украину обогнали Япония (теперь 23-я) и Марокко (24-е).
За последние два месяца сборная Украины поединков не проводила, в то же время в мире проводили другие соревнования с участием сборных, в том числе Кубок африканских наций (завершился 6 февраля).
В топ-10 сборных есть только одно изменение – местами в рейтинге поменялись Аргентина и Англия, теперь они соответственно четвертая и пятая.
Лучшей командой мира по версии ФИФА остается сборная Бельгии.
В 2021 году футболисты сборной Украины завершили групповую часть отборочных игр чемпионата мира 2022 года, пробившись в плей-офф отбора. Чтобы попасть на чемпионат мира 2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря, сборная Украины должна победить в двух стыковых матчах раунда плей-офф – в полуфинале (против Шотландии) и в финале. Матчи пройдут в марте.