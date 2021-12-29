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"Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать". Форвард сборной Украины по футболу Артем Довбик рассказал, как относится к России

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Футболист отказался от перехода в российский клуб
Футболист отказался от перехода в российский клуб
Фото: Артем Довбик (Артём Довбик ) / Facebook

Россия является страной-агрессором и должна оставить Украину в покое. Об этом заявил украинский футболист, нападающий "Днепра-1" и сборной Украины, звезда матча Швеция – Украина на Евро 2020 Артем Довбик в интервью, опубликованном 29 декабря в издании "Команда №1".

Довбик рассказал, что любит свою родину и знает украинский гимн наизусть.

"Я очень люблю свою страну. Тут вырос, тут стал тем, кем есть. Да что там говорить? Это моя родина. Гимн, конечно, знаю, ведь пою его раз в неделю, перед каждой игрой. В моей семье всегда говорили на украинском языке. Точнее, на суржике, но это не столь важно", – сказал футболист.

Форвард отметил, что Россия является для него агрессором и должна убраться с территории Украины. Также он рассказал, что отказался от перехода в российский клуб. Отец футболиста поддержал его решение.

"Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, так отец сразу набрал и спросил: "Я что-то не понял?" Даже не рассматриваю такие варианты. Я люблю Украину и в первую очередь хочу, чтобы в нашей стране наступил мир", – подчеркнул Довбик.

Контекст:

24-летний игрок футбольного клуба украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Днепр-1" Довбик – самый молодой автор забитого гола в истории сборной Украины на чемпионатах Европы. 29 июня в 1/8 финала Евро 2020 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира.

Довбик вошел в историю чемпионатов Европы как футболист, который забил самый поздний победный мяч на турнирах – это произошло на 120-й минуте и 37-й секунде поединка против Швеции. Таким образом, Довбик побил рекорд французского нападающего Мишеля Платини, который держался с 1984 года. В матче Франции против Португалии Платини забил мяч на 118-й минуте 53-й секунде.

В последнем сезоне УПЛ форвард сыграл 24 поединка, отличившись шесть раз в воротах соперников, сообщается на сайте лиги. В текущем сезоне Довбик провел 16 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 13 голов.

Теги: Россия, футбол, сборная Украины, Днепр, агрессия, футболист, форвард, финал, Артем Довбик
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