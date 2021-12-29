"Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать". Форвард сборной Украины по футболу Артем Довбик рассказал, как относится к России

Довбик рассказал, что любит свою родину и знает украинский гимн наизусть.

"Я очень люблю свою страну. Тут вырос, тут стал тем, кем есть. Да что там говорить? Это моя родина. Гимн, конечно, знаю, ведь пою его раз в неделю, перед каждой игрой. В моей семье всегда говорили на украинском языке. Точнее, на суржике, но это не столь важно", – сказал футболист.

Форвард отметил, что Россия является для него агрессором и должна убраться с территории Украины. Также он рассказал, что отказался от перехода в российский клуб. Отец футболиста поддержал его решение.

"Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, так отец сразу набрал и спросил: "Я что-то не понял?" Даже не рассматриваю такие варианты. Я люблю Украину и в первую очередь хочу, чтобы в нашей стране наступил мир", – подчеркнул Довбик.