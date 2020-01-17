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Украинский клуб разорвал контракт с футболистом из-за поездки в Россию

Футбольный клуб "Агробизнес", который выступает в Первой лиге чемпионата Украины, считает, что футболист Игорь Сикорский демонстративной поездкой в Россию дискредитировал команду.

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Сикорский выступал за "Агробизнес" с лета 2019 года
Сикорский выступал за "Агробизнес" с лета 2019 года
Фото: fcab.com.ua

ФК "Агробизнес", который играет в Первой лиге чемпионата Украины, расторг контракт с украинским нападающим Игорем Сикорским из-за поездки в Россию, сообщает официальный сайт клуба.

"Игрок демонстративной поездкой в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию", – говорится в заявлении "Агробизнеса".

Сикорский выступал за клуб из Волочиска с лета 2019 года. В текущем сезоне на счету нападающего 18 матчей, восемь голов и две результативные передачи.

"Агробизнес" после 19 туров занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги.

Теги: Россия, футбол, Украина, футболист
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