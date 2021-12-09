Довбиком заинтересовались итальянские клубы, переход оценивают в €5 млн – СМИ

Издание отмечает, что этим клубам в предстоящих сезонах может понадобиться усиление в атаке.
Также Довбик попал в сферу интересов бельгийских и турецких клубов, в частности "Андерлехта", "Генка" и "Трабзонспора", утверждает Areanapoli.
Контракт Довбика истекает в конце 2023 года. Отмечается, что днепровский клуб готов отпустить нападающего за €5 млн. При этом еще нынешним летом специализированный портал Transfermarkt оценивал стоимость Довбика в €1 млн, а по состоянию на сентябрь, по оценке портала, цена перехода форварда не превышала €1,8 млн.
Сразу после знакового в карьере игрока матча со шведами в июне появилась первая информация о заинтересованности со стороны двух клубов – испанского "Реал Сосьедад" и итальянского "Торино", писало TuttomercatoWeb.
24-летний игрок футбольного клуба украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Днепр-1" Довбик – самый молодой автор забитого гола в истории сборной Украины на чемпионатах Европы. 29 июня в 1/8 финала Евро 2020 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира.
Довбик вошел в историю чемпионатов Европы как футболист, который забил самый поздний победный мяч на турнирах – это произошло на 120-й минуте и 37-й секунде поединка против Швеции. Таким образом, Довбик побил рекорд французского нападающего Мишеля Платини, который держался с 1984 года. В матче Франции против Португалии Платини забил мяч на 118-й минуте 53-й секунде.
В последнем сезоне УПЛ форвард сыграл 24 поединка, отличившись шесть раз в воротах соперников, сообщается на сайте лиги. В текущем сезоне Довбик провел 16 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 13 голов.