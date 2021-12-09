Довбиком заинтересовались итальянские клубы, переход оценивают в €5 млн – СМИ

Довбик прославился победным голом на матче против сборной Швеции в чемпионате Европы Фото: EPA

Издание отмечает, что этим клубам в предстоящих сезонах может понадобиться усиление в атаке.

Также Довбик попал в сферу интересов бельгийских и турецких клубов, в частности "Андерлехта", "Генка" и "Трабзонспора", утверждает Areanapoli.

Контракт Довбика истекает в конце 2023 года. Отмечается, что днепровский клуб готов отпустить нападающего за €5 млн. При этом еще нынешним летом специализированный портал Transfermarkt оценивал стоимость Довбика в €1 млн, а по состоянию на сентябрь, по оценке портала, цена перехода форварда не превышала €1,8 млн.

Скриншот: transfermarkt.com

Сразу после знакового в карьере игрока матча со шведами в июне появилась первая информация о заинтересованности со стороны двух клубов – испанского "Реал Сосьедад" и итальянского "Торино", писало TuttomercatoWeb.