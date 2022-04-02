Состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу. Сборная Украины узнала, с кем сыграет, если пройдет отбор

Украина еще не сыграла свои поединки в плей-офф отбора – помешало вторжение России. Планируется, что украинская сборная в полуфинале отбора сразится с Шотландией, а в финале отбора – с Уэльсом.

Если Украина одолеет обоих соперников, то в финальной части мирового чемпионата сыграет в группе В, в которую попали также Англия, Иран и США.

Помимо Украины, не определились еще два участника финальной части соревнований, на них претендуют трио Австралия/Перу/ОАЭ и дуэт Коста-Рика / Новая Зеландия.

Все квартеты выглядят следующим образом.

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