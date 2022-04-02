"Нам нужно построить большую стену". Тренер сборной Украины по футболу призвал сделать все возможное, чтобы отделиться от РФ

Петраков отметил, что "не хотел, чтобы это произошло, пока он жив".
Наставник украинской сборной подчеркнул, что "не хочет пожимать руку" футболистам сборной РФ.
Петраков считает, что "нам [Украине] нужно построить большую стену и сделать все возможное, чтобы отделиться от них [России]".
64-летний украинский тренер рассказал, что отказался покидать свой дом в Киеве, несмотря на советы семьи, а, наоборот, "думал, если они [российские оккупанты] придут в Киев – возьму в руки оружие и буду защищать свой город".
Россияне "нам не братья, они – орда", резюмировал Петраков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Из-за вторжения РФ сборная Украины по футболу еще не сыграла свои поединки в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 в Катаре. Планируется, что украинская сборная в полуфинале отбора сразится с Шотландией, а в финале отбора – с Уэльсом.
Если Украина одолеет обоих соперников, то в финальной части мирового чемпионата сыграет в группе В, в которую попали также Англия, Иран и США.
ЧМ 2022 пройдет в Катаре с 1 ноября по 18 декабря.