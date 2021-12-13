Петраков о переходе на украинский: Главный тренер на официальных мероприятиях должен общаться на родном языке

Петраков (слева) рассказал, что раньше никогда не говорил по-украински Фото: EPA

"Никто не говорил, чтобы я это сделал. Я никогда не говорил по-украински. Я учил в школе украинский язык. Я перешел на украинский язык – мне сказали: "Васильевич, ничего, у тебя хорошо получается". Я понимаю, что нужно общаться. Главный тренер на официальных мероприятиях должен общаться на родном языке. Меня во Львове поддержали, болельщики написали: "Українська рідна мова, [бери приклад з] Петракова". Я даже сам засмеялся", – сказал Петраков, отвечая на вопрос о переходе на украинский язык.

Скриншот: Канали Футбол 1,2,3 / YouTube

На другие вопросы тренер отвечал по-русски.

Петраков 1 сентября на предматчевой пресс-конференции накануне поединка отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 против команды Казахстана заявил, что "будет общаться на украинском".

Тренер последовал примеру вице-капитана сборной Украины по футболу Андрея Ярмоленко, который говорил со СМИ на украинском языке, а раньше это делал на русском.