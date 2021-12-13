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Петраков о переходе на украинский: Главный тренер на официальных мероприятиях должен общаться на родном языке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Петраков (слева) рассказал, что раньше никогда не говорил по-украински
Петраков (слева) рассказал, что раньше никогда не говорил по-украински
Фото: EPA

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков считает, что наставник национальной команды на официальных мероприятиях должен общаться на родном языке. Об этом он сказал в интервью программе "Великий футбол", опубликованном 12 декабря в YouTube телеканалов "Футбол".

"Никто не говорил, чтобы я это сделал. Я никогда не говорил по-украински. Я учил в школе украинский язык. Я перешел на украинский язык – мне сказали: "Васильевич, ничего, у тебя хорошо получается". Я понимаю, что нужно общаться. Главный тренер на официальных мероприятиях должен общаться на родном языке. Меня во Львове поддержали, болельщики написали: "Українська рідна мова, [бери приклад з] Петракова". Я даже сам засмеялся", – сказал Петраков, отвечая на вопрос о переходе на украинский язык.

Скриншот: Канали Футбол 1,2,3 / YouTube
Скриншот: Канали Футбол 1,2,3 / YouTube

На другие вопросы тренер отвечал по-русски.

Петраков 1 сентября на предматчевой пресс-конференции накануне поединка отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 против команды Казахстана заявил, что "будет общаться на украинском".

Тренер последовал примеру вице-капитана сборной Украины по футболу Андрея Ярмоленко, который говорил со СМИ на украинском языке, а раньше это делал на русском.

Контекст:

Петраков в 2019 году возглавлял сборную Украины U20, которая стала чемпионом мира.

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) назначил Петракова и.о. главного тренера сборной Украины по футболу 17 августа. Он сменил Андрея Шевченко.

После того как сборная Украины вышла в плей-офф квалификации отбора на ЧМ 2022, исполком УАФ через три месяца утвердил Петракова главным тренером.

По словам наставника, за три месяца в национальной команде он "постарел прилично из-за нервных всяких переживаний".

В полуфинале отбора на ЧМ 2022 на стадии плей-офф украинцы сыграют со сборной Шотландии, а в случае выигрыша – в финале с победителем пары Уэльс – Австрия.

Теги: футбол, Украина, сборная Украины, украинский язык, тренер, интервью, Александр Петраков, язык
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