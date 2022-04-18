Футболист Шевченко: Важно помнить об украинских спортсменах, которые представляют страну в такое тяжелое время

"Я считаю правильным, что дали возможность украинским атлетам уехать. Есть наши олимпийцы, которые представляют нашу страну. Важно не забывать о них. Они должны тренироваться, участвовать в соревнованиях, даже несмотря на то, что такое тяжелое положение. Страна должна продолжать жить и пытаться развиваться. Это наша земля, наш дом. У нас нет другого пути. Мы обязательно победим [в войне]", – подчеркнул Шевченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Министерство молодежи и спорта Украины 9 апреля сообщило, что благодаря проданным на аукционе медалям украинские спортсмены собрали $80 тыс. для ВСУ.