Футболист Шевченко: Важно помнить об украинских спортсменах, которые представляют страну в такое тяжелое время

"Я считаю правильным, что дали возможность украинским атлетам уехать. Есть наши олимпийцы, которые представляют нашу страну. Важно не забывать о них. Они должны тренироваться, участвовать в соревнованиях, даже несмотря на то, что такое тяжелое положение. Страна должна продолжать жить и пытаться развиваться. Это наша земля, наш дом. У нас нет другого пути. Мы обязательно победим [в войне]", – подчеркнул Шевченко.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)