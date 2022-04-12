  "Это такой бюрократический момент". Шевченко рассказал, когда в его доме смогут поселиться семьи украинских беженцев и как их будут выбирать

"Больше 100 тыс. заявок сделал британский народ по поводу приема украинских беженцев. Я тоже сделал такую же заявку на две семьи. К сожалению, это такой бюрократический момент, надо ждать. Мы ждем ответ. По-моему, первые сообщения уже пошли. Ждем на этой неделе – на следующей должно уже прийти разрешение на визу семьям, которые будет выбирать британское правительство. Это рандомный такой момент – подается заявка, а они сами выбирают", – отметил Шевченко.

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