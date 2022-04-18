Шевченко: Будучи в Лондоне, я решил, что могу помочь, рассказывая правду о войне в Украине

"Много раз [плакал после начала вторжения]. У всех состояние было одинаковое – неопределенность, нервозность, настроение много раз менялось в течение дня. Это был огромный стресс для всех. Надо было находить в себе силы. Главное было [решить], как я могу помочь своей стране. Я находился в Лондоне и буквально с первых дней понял, как тут я могу себя использовать. В первые дни не было желания комментировать что-либо. Но мне позвонил журналист английского телеканала Sky и пригласил на программу, которую они посвятили Украине. Тогда я принял для себя решение, что я должен говорить, рассказывать правду. Это миссия тех людей, кто имеют возможность и аудиторию за границей, чтобы мир слышал о том, что происходит в Украине", – рассказал Шевченко.

Он подчеркнул, что открытость публичных деятелей Украины сыграла важную роль в формировании международной поддержки страны.

"Президент [Украины Владимир Зеленский] с первых дней много говорил. Это было очень важным моментом. Но кроме того, что мировые лидеры говорят, люди должны знать, что происходит. И я пошел на передачу. Подключился Володя Кличко. И после этого уже было много эфиров, интервью, разговоров. Было видно, как с первых минут формировалась огромная мировая поддержка нас, украинцев. Мы видим, насколько весь мир сплотился вокруг нас. У меня была возможность посетить студенческую конференцию ООН, где присутствовал экс-президент США Билл Клинтон. Он сказал, что весь демократический мир борется за Украину. Украина не должна проиграть. Если она проиграет, будут большие последствия в будущем для всего человечества. Я понимаю, какая у нас поддержка сегодня", – поделился футболист.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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