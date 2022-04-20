17-летний житель Бучи передавал оккупантам информацию о ВСУ за вознаграждение – прокуратура

По версии следствия, подросток добровольно перешел на сторону оккупантов.
"Он передавал представителям российской армии сведения о жителях села, магазинах и домах, где могут храниться ценные вещи, а также другую информацию, за что получал материальное вознаграждение и привилегии от представителей оккупационных войск. Кроме того, подозреваемый вместе с военнослужащими вооруженных сил РФ проник в один из домов на территории села, откуда тайно было похищено чужое имущество", – рассказали правоохранители.
Несовершеннолетнему фигуранту сообщили о подозрении в государственной измене и тайном похищении чужого имущества, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Подростку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
По данным на 12 апреля, среди убитых россиянами в Киевской области насчитывалось 403 мирных жителя Бучи.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Буче, в частности, российские оккупанты систематически насиловали около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет, девять из них беременны.