17-летний житель Бучи передавал оккупантам информацию о ВСУ за вознаграждение – прокуратура

По данным прокуратуры, подросток рассказывал оккупантам, в каких домах могут храниться ценные вещи Фото: ЕРА

По версии следствия, подросток добровольно перешел на сторону оккупантов.

"Он передавал представителям российской армии сведения о жителях села, магазинах и домах, где могут храниться ценные вещи, а также другую информацию, за что получал материальное вознаграждение и привилегии от представителей оккупационных войск. Кроме того, подозреваемый вместе с военнослужащими вооруженных сил РФ проник в один из домов на территории села, откуда тайно было похищено чужое имущество", – рассказали правоохранители.

Несовершеннолетнему фигуранту сообщили о подозрении в государственной измене и тайном похищении чужого имущества, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Подростку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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