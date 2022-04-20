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ВОЙНА В УКРАИНЕ

17-летний житель Бучи передавал оккупантам информацию о ВСУ за вознаграждение – прокуратура

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По данным прокуратуры, подросток рассказывал оккупантам, в каких домах могут храниться ценные вещи
По данным прокуратуры, подросток рассказывал оккупантам, в каких домах могут храниться ценные вещи
Фото: ЕРА

17-летний житель Бучанского района Киевской области передавал информацию об украинских военных российским оккупационным войскам, его подозревают в государственной измене. Об этом 20 апреля сообщила в Telegram пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По версии следствия, подросток добровольно перешел на сторону оккупантов.

"Он передавал представителям российской армии сведения о жителях села, магазинах и домах, где могут храниться ценные вещи, а также другую информацию, за что получал материальное вознаграждение и привилегии от представителей оккупационных войск. Кроме того, подозреваемый вместе с военнослужащими вооруженных сил РФ проник в один из домов на территории села, откуда тайно было похищено чужое имущество", – рассказали правоохранители.

Несовершеннолетнему фигуранту сообщили о подозрении в государственной измене и тайном похищении чужого имущества, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Подростку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

По данным на 12 апреля, среди убитых россиянами в Киевской области насчитывалось 403 мирных жителя Бучи.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Буче, в частности, российские оккупанты систематически насиловали около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет, девять из них беременны.

Теги: Украина, похищение, следствие, правоохранители, Буча, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, вознаграждение, подозрение, подростки, российские оккупанты
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