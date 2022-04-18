Телевизоры, холодильники и стиральные машины. В Буче четверо мародеров вынесли из местного ТЦ товаров на более чем 5 млн грн – полиция

Четверо мародеров обчистили в Буче один из строительных супермаркетов, подвергшийся атакам российских оккупантов, отметили в полиции Киевской области Фото: Поліція Київської області / Facebook

Об этом 18 апреля сообщила в Facebook полиция Киевской области.

"Четверо злоумышленников, в том числе две женщины, обчистили один из строительных супермаркетов, подвергшийся вражеским атакам. Злоумышленники похитили инструменты и технику на общую сумму более 5 млн грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обысков по месту жительства злоумышленников полицейские среди прочего изъяли телевизоры, холодильники, стиральные машины, бензопилы.

"По данному факту начато досудебное расследование", – подчеркнули в полиции региона.