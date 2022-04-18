Телевизоры, холодильники и стиральные машины. В Буче четверо мародеров вынесли из местного ТЦ товаров на более чем 5 млн грн – полиция

Об этом 18 апреля сообщила в Facebook полиция Киевской области.
"Четверо злоумышленников, в том числе две женщины, обчистили один из строительных супермаркетов, подвергшийся вражеским атакам. Злоумышленники похитили инструменты и технику на общую сумму более 5 млн грн", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обысков по месту жительства злоумышленников полицейские среди прочего изъяли телевизоры, холодильники, стиральные машины, бензопилы.
"По данному факту начато досудебное расследование", – подчеркнули в полиции региона.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
По данным на 12 апреля, среди убитых россиянами в Киевской области насчитывалось 403 мирных жителя Бучи.