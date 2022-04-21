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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма, а ее вооруженные силы – террористической организацией

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Зеленский о поставках оружия: Очень рад сказать с осторожным оптимизмом, что наши партнеры стали лучше понимать наши потребности
Зеленский о поставках оружия: Очень рад сказать с осторожным оптимизмом, что наши партнеры стали лучше понимать наши потребности
Фото: president.gov.ua

Когда будут введены санкции против РФ, разработанные группой украинских и международных экспертов, Россия утратит возможность финансировать военную машину, заявил президент Украины Владимир Зеленский Об этом он сказал в обращении 20 апреля, которое опубликовал Офис президента.

Президент отметил, что сегодня был опубликован план по ужесточению санкций против РФ за войну против Украины, разработанный группой украинских и международных экспертов под руководством главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

"Когда будут имплементированы все ключевые направления, указанные в этом плане, Россия утратит возможность финансировать военную машину. В частности, план предусматривает ограничения для энергосектора России, банковского сектора, экспортно-импортных операций, транспорта. Среди ближайших шагов должно быть нефтяное эмбарго и полное ограничение поставок нефтепродуктов из России", – рассказал Зеленский.

По его словам, в Украине работают и над тем, чтобы абсолютно все государственные чиновники России, поддерживающие войну, получили санкционный ответ от демократического мира.

"Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма, а российские вооруженные силы должны быть признаны террористической организацией", – сказал президент.

Он также пообещал, что украинские власти сделают все, чтобы привлечь к ответственности каждого российского военного и командира, виновных в военных преступлениях. "Современные технологии позволяют установить множество деталей. Каждую фамилию, каждый домашний адрес, каждый банковский счет – все найдем", – отметил Зеленский. 

Он рассказал, что сейчас в Евросоюзе идет подготовка шестого санкционного пакета – Зеленский обсудил его сегодня с главой Евросовета Шарлем Мишелем. По словам президента, стоит задача "сделать его по-настоящему болезненным" для российской военной машины и России в целом и побудить ее искать мира.

Кроме того, подчеркнул Зеленский, все представители Украины продолжают "делать больше, чем максимум", чтобы обеспечить поставки оружия для армии.

"Ежедневно все наши дипломаты, все наши представители и я лично по всем возможным каналам – официальным и неофициальным – работаем в режиме 24/7, чтобы ускорить поставки помощи. И я очень рад сказать с осторожным оптимизмом, что наши партнеры стали лучше понимать наши потребности. Понимать, что нам необходимо. И когда именно нам все это нужно. Не через недели, не через месяц, а немедленно. Сейчас, когда Россия пытается активизировать свои атаки", – сказал президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/509920307350126/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Европейский союз 8 апреля ввел пятый пакет санкций против 216 физлиц и 18 компаний, производство и технологии которых связаны с вторжением РФ в Украину. В частности, в списке дочери Путина, террористы "ДНР" и "ЛНР" и близкие к Путину бизнесмены.

10 апреля в Офисе президента сообщили, что власти Украины наработали предложения для шестого пакета санкций Евросоюза против России.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель анонсировал санкции Евросоюза против энергоресурсов из РФ. По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, шестой пакет санкций ЕС против России включает "пункт о нефти".

Теги: Россия, оружие, терроризм, санкции, энергетика, нефть, вооружение, военная помощь, эмбарго, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз, российские банки
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