Зеленский: Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма, а ее вооруженные силы – террористической организацией

Зеленский о поставках оружия: Очень рад сказать с осторожным оптимизмом, что наши партнеры стали лучше понимать наши потребности Фото: president.gov.ua

Президент отметил, что сегодня был опубликован план по ужесточению санкций против РФ за войну против Украины, разработанный группой украинских и международных экспертов под руководством главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

"Когда будут имплементированы все ключевые направления, указанные в этом плане, Россия утратит возможность финансировать военную машину. В частности, план предусматривает ограничения для энергосектора России, банковского сектора, экспортно-импортных операций, транспорта. Среди ближайших шагов должно быть нефтяное эмбарго и полное ограничение поставок нефтепродуктов из России", – рассказал Зеленский.

По его словам, в Украине работают и над тем, чтобы абсолютно все государственные чиновники России, поддерживающие войну, получили санкционный ответ от демократического мира.

"Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма, а российские вооруженные силы должны быть признаны террористической организацией", – сказал президент.

Он также пообещал, что украинские власти сделают все, чтобы привлечь к ответственности каждого российского военного и командира, виновных в военных преступлениях. "Современные технологии позволяют установить множество деталей. Каждую фамилию, каждый домашний адрес, каждый банковский счет – все найдем", – отметил Зеленский.

Он рассказал, что сейчас в Евросоюзе идет подготовка шестого санкционного пакета – Зеленский обсудил его сегодня с главой Евросовета Шарлем Мишелем. По словам президента, стоит задача "сделать его по-настоящему болезненным" для российской военной машины и России в целом и побудить ее искать мира.

Кроме того, подчеркнул Зеленский, все представители Украины продолжают "делать больше, чем максимум", чтобы обеспечить поставки оружия для армии.

"Ежедневно все наши дипломаты, все наши представители и я лично по всем возможным каналам – официальным и неофициальным – работаем в режиме 24/7, чтобы ускорить поставки помощи. И я очень рад сказать с осторожным оптимизмом, что наши партнеры стали лучше понимать наши потребности. Понимать, что нам необходимо. И когда именно нам все это нужно. Не через недели, не через месяц, а немедленно. Сейчас, когда Россия пытается активизировать свои атаки", – сказал президент.

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