В Сенате Франции призвали к полному эмбарго на газ и нефть из РФ

"Я думаю, абсолютно очевидно, что введенных Западом санкций недостаточно, иначе война была бы уже остановлена. Мы должны переходить на новый уровень санкционного давления – полное эмбарго на нефть, газ и уголь из России, а также полный запрет сотрудничества в ядерной сфере, так как именно эти позиции позволяют финансировать войну, позволяют получать российскому режиму деньги для убийств украинцев. Также как французскому сенатору мне непросто, но необходимо говорить о необходимости выхода из России французских компаний, таких как Total, которые продолжают работу в РФ", – подчеркнула политик.
По ее мнению, в ЕС должны разработать компенсаторные механизмы для тех европейских стран, на которые отказ от энергоносителей из РФ окажет наибольшее влияние.
"То, что касается отказа от газа и нефти в ЕС, то это не технический, а политический вопрос. Да, мы искренне говорим о том, что отказ от российских энергоносителей окажет свое влияние и на страны в Европейском союзе, особенно на те, которые сделали себя зависимыми от российского газа, в том числе на Францию. Но это ответственность ЕС – продумать решения и найти выход, оказать содействие для тех стран, которые больше всего будут подвержены влиянию в результате отказа. Мы должны разработать механизмы прямо сейчас, усилить альтернативные источники и быть готовыми к следующей зиме. Члены ЕС должны разделить эту ответственность и не бросать, к примеру, Германию, которая сильно зависима от России, это не будет просто, но мы способны и можем это сделать", – отметила Фогель.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэр 18 апреля заявил, что Париж поддерживает эмбарго на российскую нефть и пытается убедить страны, которые "сопротивляются" этому решению.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.
В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.
После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.
8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".
17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций против России из-за войны в Украине будет включать дальнейшие ограничения против российского банковского сектора. Также в новый пакет войдут ограничения против энергетического сектора РФ.