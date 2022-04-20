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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сенате Франции призвали к полному эмбарго на газ и нефть из РФ

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Фогель: Члены ЕС должны разделить ответственность и не бросать, к примеру, Германию, которая сильно зависима от России
Фогель: Члены ЕС должны разделить ответственность и не бросать, к примеру, Германию, которая сильно зависима от России
Фото: ghall.com.ua

Европейский союз должен ввести полное эмбарго на закупку российских нефти, газа и угля, а также запретить сотрудничество с РФ в ядерной отрасли. Об этом в комментарии Guildhall заявила член Сената Франции, представитель группы "Зеленых" Мелани Фогель.

"Я думаю, абсолютно очевидно, что введенных Западом санкций недостаточно, иначе война была бы уже остановлена. Мы должны переходить на новый уровень санкционного давления – полное эмбарго на нефть, газ и уголь из России, а также полный запрет сотрудничества в ядерной сфере, так как именно эти позиции позволяют финансировать войну, позволяют получать российскому режиму деньги для убийств украинцев. Также как французскому сенатору мне непросто, но необходимо говорить о необходимости выхода из России французских компаний, таких как Total, которые продолжают работу в РФ", – подчеркнула политик.

По ее мнению, в ЕС должны разработать компенсаторные механизмы для тех европейских стран, на которые отказ от энергоносителей из РФ окажет наибольшее влияние.

"То, что касается отказа от газа и нефти в ЕС, то это не технический, а политический вопрос. Да, мы искренне говорим о том, что отказ от российских энергоносителей окажет свое влияние и на страны в Европейском союзе, особенно на те, которые сделали себя зависимыми от российского газа, в том числе на Францию. Но это ответственность ЕС – продумать решения и найти выход, оказать содействие для тех стран, которые больше всего будут подвержены влиянию в результате отказа. Мы должны разработать механизмы прямо сейчас, усилить альтернативные источники и быть готовыми к следующей зиме. Члены ЕС должны разделить эту ответственность и не бросать, к примеру, Германию, которая сильно зависима от России, это не будет просто, но мы способны и можем это сделать", – отметила Фогель.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэр 18 апреля заявил, что Париж поддерживает эмбарго на российскую нефть и пытается убедить страны, которые "сопротивляются" этому решению.

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.

После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".

17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций против России из-за войны в Украине будет включать дальнейшие ограничения против российского банковского сектора. Также в новый пакет войдут ограничения против энергетического сектора РФ.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, газ, санкции, уголь, нефть, эмбарго, деньги, Европейский союз, война России против Украины
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