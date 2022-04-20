В Сенате Франции призвали к полному эмбарго на газ и нефть из РФ

Фогель: Члены ЕС должны разделить ответственность и не бросать, к примеру, Германию, которая сильно зависима от России Фото: ghall.com.ua

"Я думаю, абсолютно очевидно, что введенных Западом санкций недостаточно, иначе война была бы уже остановлена. Мы должны переходить на новый уровень санкционного давления – полное эмбарго на нефть, газ и уголь из России, а также полный запрет сотрудничества в ядерной сфере, так как именно эти позиции позволяют финансировать войну, позволяют получать российскому режиму деньги для убийств украинцев. Также как французскому сенатору мне непросто, но необходимо говорить о необходимости выхода из России французских компаний, таких как Total, которые продолжают работу в РФ", – подчеркнула политик.

По ее мнению, в ЕС должны разработать компенсаторные механизмы для тех европейских стран, на которые отказ от энергоносителей из РФ окажет наибольшее влияние.

"То, что касается отказа от газа и нефти в ЕС, то это не технический, а политический вопрос. Да, мы искренне говорим о том, что отказ от российских энергоносителей окажет свое влияние и на страны в Европейском союзе, особенно на те, которые сделали себя зависимыми от российского газа, в том числе на Францию. Но это ответственность ЕС – продумать решения и найти выход, оказать содействие для тех стран, которые больше всего будут подвержены влиянию в результате отказа. Мы должны разработать механизмы прямо сейчас, усилить альтернативные источники и быть готовыми к следующей зиме. Члены ЕС должны разделить эту ответственность и не бросать, к примеру, Германию, которая сильно зависима от России, это не будет просто, но мы способны и можем это сделать", – отметила Фогель.

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