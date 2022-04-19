Франция пытается убедить другие страны отказаться от российской нефти – министр финансов

"Когда вы видите, что происходит на Донбассе, как никогда необходимо прекратить импорт нефти из России. Это то, что мы готовим... Президент республики четко давал понять, что мы пытаемся убедить наших европейских партнеров прекратить импорт российской нефти... Прекращение импорта нефти из России означает нанесение ущерба финансированию войны в Украине для российской власти", – сказал он.
По словам министра, осталось убедить наиболее зависимые от российской нефти страны.
Он убежден, что для защиты украинского народа нужно прекратить финансирование войны иностранной валютой, которую РФ получает от продажи нефти.
"Если сегодня мы не сделали этого, это происходит не потому, что Франция этого не хочет, а потому, что некоторые европейские партнеры все еще колеблются", – сказал Ле Мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.
В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.
После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.
8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".
17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций против России из-за войны в Украине будет включать дальнейшие ограничения против российского банковского сектора. Также в новый пакет войдут ограничения против российского энергетического сектора.