Франция пытается убедить другие страны отказаться от российской нефти – министр финансов

Ле Мэр: Когда вы видите, что происходит на Донбассе, как никогда необходимо прекратить импорт нефти из России Фото: EPA

"Когда вы видите, что происходит на Донбассе, как никогда необходимо прекратить импорт нефти из России. Это то, что мы готовим... Президент республики четко давал понять, что мы пытаемся убедить наших европейских партнеров прекратить импорт российской нефти... Прекращение импорта нефти из России означает нанесение ущерба финансированию войны в Украине для российской власти", – сказал он.

По словам министра, осталось убедить наиболее зависимые от российской нефти страны.

Он убежден, что для защиты украинского народа нужно прекратить финансирование войны иностранной валютой, которую РФ получает от продажи нефти.

"Если сегодня мы не сделали этого, это происходит не потому, что Франция этого не хочет, а потому, что некоторые европейские партнеры все еще колеблются", – сказал Ле Мэр.

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