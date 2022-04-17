Шестой пакет санкций Евросоюза против России затронет "Сбербанк" и энергетический сектор – фон дер Ляйен

В частности, она отметила, что санкции затронут российский "Сбербанк", на долю которого приходится 37% российского банковского сектора. Также в новый пакет войдут ограничения против российского энергетического сектора.
По словам главы Еврокомиссии, главная цель ограничений – сократить доходы президента РФ Владимира Путина. Однако российская нефть продается по всему миру и, чтобы не позволить Путину поднять цены на энергоресурсы, ЕС разрабатывает "умные механизмы", которые позволят санкциям затронуть и российскую нефть.
Как пишет Reuters, раньше санкции ЕС не затрагивали "Сбербанк", поскольку он, наряду с "Газпромбанком", является одним из основных каналов расчетов за российские нефть и газ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.
В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.
После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.
8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".