Шестой пакет санкций Евросоюза против России затронет "Сбербанк" и энергетический сектор – фон дер Ляйен

В частности, она отметила, что санкции затронут российский "Сбербанк", на долю которого приходится 37% российского банковского сектора. Также в новый пакет войдут ограничения против российского энергетического сектора.

По словам главы Еврокомиссии, главная цель ограничений – сократить доходы президента РФ Владимира Путина. Однако российская нефть продается по всему миру и, чтобы не позволить Путину поднять цены на энергоресурсы, ЕС разрабатывает "умные механизмы", которые позволят санкциям затронуть и российскую нефть.

Как пишет Reuters, раньше санкции ЕС не затрагивали "Сбербанк", поскольку он, наряду с "Газпромбанком", является одним из основных каналов расчетов за российские нефть и газ.

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